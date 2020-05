Karten für Autokino am Wochenende in Wetter zu gewinnen

Wetter. Nach der Premiere am 21. Mai folgen bis Sonntag drei weitere Autokino-Vorstellungen auf einer Wiese in Esborn. Dafür gibt es Karten zu gewinnen.

Es geht wieder los, für Juni gibt es nach der wochenlangen Corona-Pause ein Kulturangebot in Wetter. Die Lichtburg hat jetzt den Spielplan veröffentlicht und in den Druck gegeben. Kino und Kabarett stehen auf dem Programm. Wobei die Virus-Schutzvorgaben einen gewohnten Ablauf verhindern.

Der Reihe nach. An diesem Donnerstag startet die Autokino-Premiere der Werbegemeinschaft Wengern. Die Lichtburg ist als Kooperationspartner mit im Boot und verkündet: Es gibt für alle vier Vorstellungen vom 21. bis 24. Mai noch Karten.

Lokalredaktion verlost Freikarten fürs Autokino In Zusammenarbeit mit der Lichtburg Wetter verlost die Lokalredaktion Freikarten für drei Autokinovorstellungen. Einfach eine E-Mail an wetter@westfalenpost.de schicken. Bitte den Namen, die Telefonnummer und das Autokennzeichen nennen. Teilen Sie uns außerdem mit, an welcher Vorstellung Sie teilnehmen möchten. Teilnahmeschluss ist Freitag, 22. Mai, 10 Uhr. Die Gewinner werden dann im Tagesverlauf benachrichtigt. Aufgrund der derzeitigen Hygieneschutzmaßnahmen sind pro Auto zwei Personen oder eine Kernfamilie erlaubt. Für folgende Vorstellungen sind Karten zu gewinnen: Freitag, 22. Mai: Spectre; Samstag, 23. Mai: Fack Ju Göte; Sonntag, 24. Mai: Lindenberg! Mach dein Ding. Einfahrt der Autos zur Wiese in der Straße Am Storch in Esborn ist jeweils um 20.45 Uhr. Filmstart gegen 21.45. Uhr.

Wer also kurzfristig noch zur großen Wiese in der Straße Am Storch in Esborn möchte und jeweils gegen 21.45 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit erstmals ein Autokino in der Harkortstadt auf einer Riesenleinwand erleben will (Eintritt 25 Euro pro Auto), muss sich Tickets im Vorverkauf sichern. Oder an der Gewinnaktion dieser Zeitung teilnehmen, siehe Infobox.

Kleine Kunstreihe geht weiter

Ein weiteres wichtiges Datum ist für das heimische Kulturzentrum der 4. Juni. Dann startet das Lichtburg-Kino in der Kaiserstraße 97 (dort wurde renoviert, frische Farbe an die Wände und auf den Bühnen-Fußboden aufgetragen) wieder mit dem Film „Enkel für Anfänger“. Es folgen bis zur vierwöchigen Sommerpause, die nach der ersten Juli-Woche beginnt, weitere cineastische Vorstellungen. Allesamt mit beschränkter Personenanzahl – von den möglichen 100 Plätzen stehen nach einer entsprechenden Bestuhlung nur 25 zur Verfügung – und unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln. Denen fällt bis auf Weiteres auch das Frühstückskino zum Opfer, da ein Büfett-Angebot weiterhin nicht erlaubt ist.

Tags darauf folgt laut Programm eigentlich ein Abend der Kleinen Kunstreihe. Doch die Lichtburg hat den Kabarettabend von Nessi Tausendschön in Absprache mit der Künstlerin vom 5. auf den 25. Juni verschoben, im bald gedruckten Spielplan stehe somit der falsche Termin. Der Auftritt im Stadtsaal könnte auch vor dem Hintergrund der Corona-Bestimmungen für viele Abonnenten zu einem besonderen Erlebnis werden. Wobei das Kulturzentrum auch diesbezüglich jonglieren muss. In „normalen Zeiten“ können 400 Gäste in der guten Stube von Wetter Platz nehmen. Durch die Pandemie stehen dort an der Kaiserstraße 120 nur 100 Stühle zur Verfügung. Dabei haben rund 140 Kunden ein Kunstreihe-Abo.

Die können sich in dieser Reihe auch auf den (regulär terminierten) Auftritt von Rene Steinberg am 19. Juni und von Fritz Eckenga am 24. Juli im Stadtsaal freuen. Dabei handelt es sich um den Ersatztermin zur ausgefallenen März-Vorstellung.

Die Lichtburg empfiehlt, im Vorfeld der jeweiligen Veranstaltung Kontakt zum Büro des Kulturzentrums aufzunehmen. Im Gespräch oder per Mail ließen sich Fragen zur Kostenerstattung, zu Ersatzterminen, Gutscheinen und vielem mehr lösen. Erreichbar ist die Anlaufstelle in der Kaiserstraße 94 montags, dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr unter 02335/913667 oder per E-Mail (tickets@lichtburg-wetter.de). Denn alle Angaben stehen unter Vorbehalt hinsichtlich aktueller Corona-Entwicklungen.

Weitere Informationen unter www.lichtburg-wetter.de