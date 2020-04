Kein Corona im Seniorenhaus in Kirchende

Alle Tests im Seniorenhaus in Kirchende waren negativ. Es gibt dort es keinen Corona-Fall. Derweil wird weiter am Kreishaus in Schwelm getestet.

Ende. Durch einen Bewohner mit Fieber war der Verdacht aufgekommen, dass es einen Corona-Fall gebe, das ist aber im Seniorenhaus in Ende nicht der Fall.

Irritationen hat nach der Veröffentlichung am Mittwochabend eine Pressemitteilung des Ennepe-Ruhr-Kreises ausgelöst. Die wichtigste Nachricht, die die Convivo Unternehmensgruppe als Betreiberin aller Herdecker Senioreneinrichtungen am Freitagmorgen verkündete: „Es gab und gibt aktuell keinen bestätigten, positiven Fall einer Corona-Infektion im Seniorenhaus Kirchende.“

In dem Text aus dem Kreishaus hieß es: „Auf Corona positiv Getestete in Einrichtungen in Breckerfeld und Herdecke machen erneut größere Testaktionen notwendig...“ Und drei Absätze später: „Ebenfalls in Herdecke liegt das Seniorenhaus Kirchende. In diesem Pflegeheim mit Demenzbereich ist eine Station mit 19 Bewohnern betroffen.“ Tags darauf teilte der Kreis dann auf Anfrage mit, dass alle Testergebnisse negativ seien. In der Lokalausgabe stand daraufhin das zusammenfassende Wort „Entwarnung“.

Sowohl in der Donnerstag-Ausgabe wie auch am Freitag erwähnte diese Lokalredaktion auf der Grundlage der Kreis-Mitteilung einen positiven Corona-Test in dem Seniorenhaus. Telefonische und per Mail zum Thema gestellte Fragen beantwortete Convivo erst am Freitagmorgen. Die vorige Veröffentlichung habe zu einer großen Verunsicherung geführt, etwa bei besorgten Angehörigen.

Auch das Personal in Kirchende musste laut Convivo unnötig Aufklärung betreiben und die eigentlichen Aufgaben vernachlässigen. Derweil gab die Pressestelle des Kreises zu, dass die Mittwochs-Formulierungen „nicht eindeutig“ gewesen seien. Der Kreis erläuterte noch, dass in dem Seniorenheim ein Bewohner Fieber hatte und dadurch der Covid-19-Verdacht entstand. „Da in einer Demenzstation nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Bewohner engen Kontakt haben, war die Testung angezeigt und richtig. Dies insbesondere, weil einige Bewohner Symptome aufwiesen.“