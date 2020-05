Keine Radio- und Fernsehübertragung aus dem Rat

Wetter. Eine Liveübertragung per Video oder auch per Ton aus dem Ausschuss oder dem Rat der Stadt Wetter haben die Lokalpolitiker ausgeschlossen.

In Zeiten von Corona wird vieles neu oder doch anders diskutiert. Kann eine Art Radioübertragung von Ratssitzungen dazu beitragen, Bürger und Bürgervertreter näher zusammen zu bringen? Ein Antrag der Christlich Sozialen Reformer (CSR) in Wetter legt das nahe. Weil sie mit der Forderung nach Videoübertragungen von Ratssitzungen bisher nicht landen konnten, versuchten sie es nun mit der abgespeckten, reinen Tonversion. Zustimmung gab es auch diesmal nicht, aber immerhin eine Diskussion und durchaus Mitdenker in diese Richtung.

Kaum Interesse seitens der Bürger

Die meisten Ausschussberatungen finden ohne Gäste im Zuschauerraum statt, und auch die Ratssitzungen bleiben oft ohne sichtbares Interesse aus der Bürgerschaft. Eine Tonspur von den Sitzungen, während der Debatte live übertragen und nachher abrufbar auf die Internetseite der Stadt gestellt, könnte das Dabeisein leichter machen und wäre auch ohne jede Ansteckungsgefahr für politikinteressierte Bürger. So weit der Diskussionsanstoß der CSR.

Für Kirsten Stich, Ratsfrau der SPD und Vize-Bürgermeisterin, gibt es keinen Handlungsbedarf: „Wir sind als Rat sehr transparent. Jeder kann hier jederzeit hinkommen“, erklärte sie in der Hauptausschusssitzung, die als corona-bedingter Ersatz für eine Ratssitzung angesetzt worden war. Peter Pierskalla von der CDU stellte diese Möglichkeit zwar nicht in Frage, hielt aber seine Erfahrung dagegen: „Das Interesse der Bürger an den Sitzungen geht tendenziell gegen Null.“

Kirsten Stich wollte das so nicht stehen lassen: „Wenn es um ihre direkten Belange geht, kommen die Bürger schon und wollen die Diskussion verfolgen.“ Auch André Menninger von der FDP fand, „dass es nicht immer Ausdruck von Desinteresse sein muss, wenn Bürger nicht vertreten sind.“

Für Menninger kann eine Übertragung von Ratssitzungen durchaus ein Beitrag zur Barrierefreiheit sein. Daher war er „im Prinzip für einen Livestream zu haben.“ Eine reine Tonspur genügte ihm aber nicht. Dann solle es schon eine Videoübertragung sein. Egal, ob Tonspur oder Bewegtbild, Liveübertragung oder Abruf übers Internet – Bürgermeister Frank Hasenberg wies auf rechtliche Bedenken hin. „Wenn nur einer es nicht will, können wir das so nicht machen.“ Und Rechte am eigenen Ton und Bild hätten auch die Mitarbeiter der Verwaltung. Dauernde Auslassungen bei einer Tonübertragung sind jedenfalls nicht vorstellbar.

Mehr digitale Kommunikation

Wenn sich jetzt weder durch eine Übertragung noch eine Abrufbarkeit der Diskussionen die Bürger selbst ein genaueres Bild von Debatten im Rat machen können, dürfen sie dann wenigstens mit einer Intensivierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit rechnen? Darauf wäre der Antrag der Grünen jedenfalls hinaus gelaufen, die sich als Lehre aus Corona eine Weiterentwicklung der „digitalen Kommunikation zwischen der Verwaltung und Bürgern wie auch zwischen Verwaltung und Politik“ gewünscht hatten.

Für ein Forum, bei dem Bürger ihre Fragen stellen können und die Antworten für alle Nutzer einsehbar sind, sah Bürgermeister Frank Hasenberg keine große Notwendigkeit. Die meisten Fragen an die Verwaltung seien dafür viel zu individuell. Gegen mehr Öffentlichkeitsarbeit auch auf anderen Kanälen wollte er nicht reden: „Das machen wir sehr gerne“, so Hasenberg, „aber mit den aktuellen Personalkapazitäten ist das nicht zu leisten.“