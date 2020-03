So spannend kann Schule sein: Zwei Schüler der Grundschule Volmarstein bei einem Experiment mit Tinte und Wasser.

Bildung Kinder in Wetter-Volmarstein staunen über Phänomene

Volmarstein. Die Projektwoche „Natur und Technik“ der Grundschule Volmarstein führt alle Klassen zusammen. Auch Eltern beteiligen sich an den Projekten.

Die diesjährige Projektwoche der Grundschule Volmar­stein stand unter dem Motto „Natur und Technik“. Die Kinder konnten sich in der zurückliegenden Woche an 20 verschiedenen Projekten ausprobieren. Unter anderem wurden Flugobjekte gebaut oder es wurde mit Strohhalmen experimentiert. Zudem konnte der Nachwuchs versuchen, aus verschiedensten Materialien ein Feuer zu entzünden.

„Ein großes Projekt mit vielen freiwilligen Helfern“, bilanzierte die Schulleiterin Ulrike Wolff. Neben freiwilligen Eltern, darunter auch Prof. Dr. Alexander Stuckenholz als Vater eines Kindes, der mit den Grundschülern Roboter programmierte, halfen auch die Mitarbeiter der Ganztagsbetreuung mit. Da die Grundschule nicht genug Platz für alle Experimente hatte, nutzten die Gruppen auch die Ganztags-Räume.

Zwei Experimentblöcke

Jeden Tag sollte jedes Kind zwei Experimentblöcke erleben. Dafür erstellte Schulleiterin Wolff mithilfe anderer Lehrkräfte einen aufwendigen Wochenplan zusammen, der es den Kindern ermöglichte, eigenständig zu den einzelnen Kursen zu kommen. Auf die Frage, wie gut die Kinder damit zurecht kamen, antwortete Ulrike Wolff begeistert: „Es hat toll funktioniert.“

Auch unter den Kindern fand ein reger Austausch statt, da die Gruppen in Kinder aus den Klasse 1 und 2 sowie 3 und 4 mit jeweils 13 bis 14 Schülern aufgeteilt wurden. So entstand eine ganz neue Atmosphäre in der Schule sowie auf dem Hof. Und auch untereinander, wie Beteiligte bestätigten.

Für einen weiteren Höhepunkt sorgte die extra angelieferte Mini-Phänomenta mit 25 verschiedenen Ausstellungsstücken, die die Kinder bei physikalischen Experimenten einsetzen konnten. Unter Aufsicht von Lehrern und Eltern konnten die Kinder sowohl im Unterricht als auch in den Pausen die einzelnen „Phänomene“, die übers ganze Gebäude verteilt waren, ausprobieren. Um den Schülern möglichst viel erklären zu können, besuchten die Lehrerinnen Silke Martens und Antje Ambraß aus diesem Anlass sogar eine zweitägige Fortbildung.

Mit viel Freunde experimentierten die Kinder die gesamte Woche über und lernten viel dazu. Ein krönender Abschluss sollte die gemeinsame Vorstellung der Projekte vor den Eltern werden, inklusive Kaffee und Kuchen. Auch diese erforderte viel Planung und Organisation, musste jedoch aufgrund des Coronavirus abgesagt werden. „Sehr zum Bedauern der Schule. Trotzdem war es durchweg eine lehrreiche und spannende Woche“, betont Ulrike Wolff.