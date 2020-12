Kontaktlose Könige: Sternsinger in Herdecke und Wetter

Wetter/ Herdecke. In diesem Jahr werden viele Sternsinger vom Virus ausgebremst. Nicht so in Wetter und Herdecke. Die Not hat erfinderisch gemacht.

Die kleinen Könige kommen nicht persönlich, aber auf den Segen 20*C+M+B+21 der Sternsinger muss dennoch niemand verzichten. In diesen Tagen bereiten Gemeinden in Wetter und Herdecke die erste kontaktlose Sternsingeraktion ihrer Geschichte vor. „Wir hoffen, dass es die einzige bleibt“, sagt Karl Jeipmann aus dem Pfarrgemeinderat von St. Urban Ende-Syburg. „Aber garantieren kann das ja leider niemand.“

Gesegnete Kreide

Jeipmann, aktiv in der Pfadfinderarbeit, hat mit seinen jungen Mitstreitern zwei Möglichkeiten vorbereitet, den Segen trotz der Corona-Pandemie zu den Menschen zu bringen. „Wir haben sehr früh gesagt, dass wir eigentlich Bauchschmerzen haben, die Kinder in die Häuser zu schicken“, erinnert er sich. „Die Sternsinger gehen deshalb diesmal nicht zu den Leuten, die Menschen holen sich den Segen selbst ab.“ Zwei Wege, wie dies geschehen soll, sind für St. Urban vorbereitet. Am 10. Januar wird es – wie zuletzt an jedem Sonntag – wieder eine „offene Kirche“ von 14 bis 17 Uhr geben. Anmeldungen sind nicht nötig. Ein Außendienst regelt den Zugang, damit es nie zu voll wird in der Kirche. Dort werden auch einzelne kleine Könige anwesend sein, und dort gibt es den Segensspruch als Aufkleber. „Oder die Menschen nehmen sich ein Stück gesegnete Kreide mit und schreiben ihn zuhause selbst über die Tür“, so Jeipmann. Gleichzeitig bestehe die Möglichkeit, für notleidende Kinder zu spenden. Im Mittelpunkt der Aktion 2021 stehen Kinder in der Ukraine, die ihre Eltern fast nie sehen können, weil diese im Ausland arbeiten müssen.

Pfadfinder im Einsatz

Eine weitere Möglichkeit, den Segen zu erhalten, eröffnet eine Flyeraktion. Sie richte sich an Menschen, „denen es im Moment noch zu abenteuerlich ist, in die Kirche zu gehen“. Ein Flyer, der ab 2. Januar von Pfadfindern in Gemeinde-Haushalten in die Briefkästen geworfen wird, zeigt den Weg zur kontaktlosen Spende auf. Der Segen und die Spendenquittung werden anschließend individuell überbracht.

Hauruck-Aktion

Viele Gemeinden in Wetter und Herdecke haben ähnliche Modelle erarbeitet, um die beliebte Aktion auch während einer Pandemie durchführen zu können. „Ich fände es unverantwortlich, Kinder von Haus zu Haus gehen zu lassen“, sagt Leonie Gosselke, Gemeindeassistentin im Pastoralverbund an den Ruhrseen. Durch die neuerliche Infektionswelle und den kurzfristigen Lockdown sei nun vieles zu einer Hauruck-Aktion geraten. Aber der Grundgedanke, dass Kinder anderen notleidenden Kindern helfen, sei so schön und so wichtig, dass Improvisation in Kauf genommen wird. Deshalb gibt es den Segensspruch als Aufkleber, in Wetter in St. Peter und Paul und St. Jakobus während der Gottesdienste am 9. und 10. Januar abholbar.

Segen in Tüten

In St. Augustinus und Monika in Wetter-Grundschöttel werden „Segens-Tüten“ vorbereitet, die von zahlreichen Helfern an Haushalte in Grundschöttel, Oberwengern, Volmarstein (rund um den Wasserturm) und Schmandbruch verteilt werden. In den vom Vorbereitungs-Team Michaela Hammerschmidt und Dirk Bellenhaus organisierten und gefüllten Tüten sind der Segensaufkleber, ein Begleitzettel des Bistum Essen sowie Sternsinger-Lied und -Texte enthalten. Wer im vergangenen Jahr keinen Besuch von den Sternsingern hatte, aber eine Tüte erhalten möchte, meldet sich per Mail: dirk_bellenhaus@web.de Für die Gemeinde St. Liborius Wetter-Wengern bereiten die Organisatoren der Sternsingeraktion, Beate Kamplade und Gerhard Schmidt, ebenfalls einen alternativen Segensgruß vor. Am 9. Januar 2021 sollen viele Haushalte in Wengern und Esborn statt des Besuchs durch eine Sternsingergruppe eine Sternsinger-Segenspost erhalten. Zahlreiche freiwillige Helfen verteilen sie in die Briefkästen. Der Beutel enthält Heftstreifen mit dem Segenszug, Begleitinformationen zur Sternsingeraktion sowie Überweisungsträger für die jährliche Spende.