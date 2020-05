Kriegsende 1945: Polizeichef Herdecke missbraucht Einfluss

Am 10. Mai 1945 ging bei dem Kommandanten der alliierten Militärverwaltung von Herdecke ein „Angebot“ ein. Mit dem Satz „Die Arbeiterschaft der Stadt Herdecke hat sich in loyaler Weise zur Mitarbeit an den Lösungen der schweren Arbeit der Nachkriegsprobleme bereit erklärt.“ beginnt ein Schreiben, in dem Otto Schwander (vor 1933 KPD), Otto Hellmuth (vormals SPD) und Johannes Russe (vormals Zentrum) als örtliche Vertreter der Arbeiterschaft um Mitwirkung beim demokratischen Wiederaufbau bitten.

Auf dem Schreiben findet sich eine bemerkenswerte Notiz: „Dieses Schreiben wurde mir von der Militärregierung … übergeben. Sie lehnten nach Überprüfung der Personen … jede Kontaktaufnahme mit diesen Personen ab. Sie erklärten wörtlich, Menschen, welche erst nach Kriegsende aus ihren Mauselöchern kommen und ihre Dienste anbieten – weil sie während des Krieges zu feige waren – können wir nicht gebrauchen, da sie für uns nicht glaubwürdig sind.“ Unterzeichnet ist diese Notiz vom damaligen Herdecker Polizeichef Johannes Dören („Chief of Police of Herdecke and Vicinity“).

Zeiten des Umbruchs bringen es mit sich, dass Personen, die bis dahin in einem Gemeinwesen politisch überhaupt keine Rolle gespielt haben, plötzlich zu zentralen Figuren im öffentlichen Leben werden. In der Regel verschwinden sie ebenso schnell auch wieder in der Versenkung. Für Herdecke war Johannes Dören im Frühjahr 1945, also in der Zeit des Wechsels von der nationalsozialistischen Herrschaft hin zu einem stabilen Besatzungsregime durch die britische Armee, eine solche schillernde Persönlichkeit. Geboren 1906 in Hagen, kam Johannes Dören in den 1920er Jahren mit seinen Eltern nach Herdecke. Die Familie wohnte in der Hauptstraße 57. Dort betrieb der Vater eine Gaststätte. Es gab wohl eine verwandtschaftliche Beziehung zum Herdecker Taxiunternehmer Zenses. 1938 führte Johannes Dören ebenfalls in der Hauptstraße 57 einen Auto-Betrieb.

US-Truppen schnell Hilfe angeboten

Nach mündlicher Überlieferung alter Herdecker war er Nationalsozialist. Seine „große Stunde“ kam für Johannes Dören allerdings erst am 13. April 1945. An diesem Tag, an dem in Herdecke der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, wurde er von der amerikanischen Militärverwaltung zum Polizeichef von Herdecke und Umgebung ernannt. Wie das geschah, ist in einem Zertifikat des CIC-Agenten William B. Strong vom 28. Mai 1945 dokumentiert. Offensichtlich hat J. Dören die erstbeste Gelegenheit ergriffen, den amerikanischen Truppen seine Hilfe anzubieten – und diese haben zugegriffen. Wie der Kontakt entstand, ist nicht mehr zu klären.

Schon die Notiz zu den drei Herdecker Politikern, die alle nachweislich keine Nazis waren, macht deutlich, dass Dören seinen Einfluss auf die Besatzer missbrauchte. Dies schien in den Wochen nach seiner Amtsaufnahme bei ihm an der Tagesordnung gewesen zu sein. Die Beschwerden häuften sich. Schließlich – nach der Übernahme der Militärverwaltung durch die britische Armee – macht der in Schwelm eingesetzte Landrat Vahle Schluss mit dem Treiben von Dören. Er beurlaubte ihn am 20. Juli 1945, da mehrere Beschwerden über den Polizeichef sich als berechtigt erwiesen hatten.

„Schreckliche Bluttat“ eines Oberfeldwebels in Ende Willi Creutzenberg erinnert auch noch an ein Kriegsereignis vom 13. April 1945 in Ende, und zwar an „eine schreckliche Bluttat“.

An jenem Morgen, unmittelbar vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen, erschießt Oberfeldwebel Wilhelm Hoffmann aus Ende Emilie Heitland in ihrem Wohnhaus in der Straße Im Siepen (Hausnummer 6) und verletzt anschließend ihren Ehemann, den Dreher Fritz Heitland, schwer.

Der Täter wird am 5. November 1945 von der Strafkammer des Landgerichts Hagen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu fünf Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Fritz Heitland ist laut Creutzenberg mit dem Urteil nicht einverstanden, er geht von einem politischen Verbrechen aus, da er als Gegner des Nationalsozialismus bekannt war.

Vahle gestand Dören zu, „nach dem Zusammenbruch an verantwortlicher Stelle Wertvolles geleistet zu haben“, insgesamt aber sei er nicht mehr zu tragen. Es folgte noch eine kleine Auseinandersetzung. Karl Kemmerich, von den Amerikanern eingesetzter Bürgermeister, machte sich stark für Dören, aber es blieb bei der Amtsenthebung.

Dören verschwand aus dem Blickfeld der Herdecker. Tatsächlich arbeitete er weiter für die amerikanische Besatzungsmacht, insbesondere den CIC. Er verfügte über ein Auto, bekam Kaufgenehmigungen für Benzin und andere knappe Güter von US-Stellen. Irgendwann zog er nach Syburg und war für die Herdecker Geschichte.

Gehalts- und Rentenansprüche 1970

Genau 25 Jahre nach Kriegsende, am 13. April 1970, war er hier wieder präsent. An diesem Tag reichte Dören, mittlerweile Rentner, ein Schreiben beim Herdecker Stadtdirektor Walter Schwier ein. Darin erhob er wegen seiner rund zehnwöchigen Tätigkeit im Frühjahr 1945 erhebliche Gehalts- und Rentenansprüche gegenüber der Stadt. Begründung: Er sei 1945 nur beurlaubt, aber niemals entlassen worden. Bis 1967, als er in Rente gegangen sei, müsse ihm Gehalt nachgezahlt werden, außerdem habe er Anspruch auf entsprechende Nachzahlungen zu seiner Rente.

Tatsächlich reichte Johannes Dören im Juni 1970 Klage gegen die Stadt Herdecke ein. Damit scheiterte er aber, erst vor dem Arbeitsgericht in Hagen, danach vor dem Verwaltungsgericht in Arnsberg. Er starb am 15. Januar 1978 im Haus seiner Pflegetochter in Syburg.

Dennoch sind die von Dören im Zusammenhang mit dem Prozess verfassten Schreiben interessant, liefert er doch darin eine völlig andere Darstellung davon, wie sich das Kriegsende und die Übergabe der Stadt an die amerikanischen Truppen in Herdecke abgespielt haben. Im Mittelpunkt steht dabei er selbst, als Bürgermeister, angeblich noch vom letzten Nazi-Bürgermeister Werner Elsemann ernannt, als Polizeichef und als Retter der Stadt. Aber das ist eine andere Geschichte, die nur mit Hilfe von Quellen aus den National Archives in Washington erzählt werden kann.



Der Herdecker Heimathistoriker und frühere Geschichtslehrer Willi Creutzenberg hat zahlreiche Texte sowie Bücher über Ereignisse in der Vergangenheit verfasst bzw. veröffentlicht.