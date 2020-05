Kunde aus Herdecke hat immer wieder Ärger mit Paketen

Erst kürzlich hatte die Lokalredaktion an dieser Stelle von einem Senior aus Alt-Wetter berichtet, der sich über den weiten und umständlichen Weg zur Packstation in Grundschöttel beschwerte. Die DHL-Pressestelle hatte daraufhin um Verständnis geworben, zumal die Sendungsmengen in der aktuellen Krisenzeit so hoch seien wie vor Weihnachten. Und: Eine zweite Zustellung über das Kundenservice-Telefon zu beantragen sei kostenlos. Ein Herdecker, der dies gelesen hatte, erwiderte daraufhin: „Es ist noch schlimmer mit der Paketzustellung der DHL als dort im Artikel beschrieben.“

Die Sache mit dem Wunschnachbarn

Er schilderte seine Erfahrungen, nach denen eine gewünschte Zweitzustellung wegen Corana nicht möglich sei. Zudem habe er im Dezember 2019 eine Wunschnachbarin angegeben, falls er mal nicht zu Hause sei. „Dies wird vom Zusteller nicht beachtet. Vielleicht weiß er es nicht. Die zuständige Postfiliale, wo ich meine Pakete weit entfernt abholen muss, sagt, sie könne da nichts machen. Ich solle den Zusteller ansprechen. Den aber sehe ich nie“, so der DHL-Kunde aus Herdecke-Ende.

Per Internet habe er versucht, seine Wunschnachbarin nochmals anzugeben oder in seinem Konto nachzuvollziehen, dass sie registriert ist. Beides sei unmöglich. „Also bleibt mir nur, von Herdecke-Ende nach Herdecke-Zentrum zu fahren und in der dortigen Postfiliale Mühlenstraße mein Paket abzuholen“, so der Herdecker weiter. Am Ende seines Schreibens fragt er: „Wer hat eine Idee, wie ich doch noch zu einer Wunschnachbarin oder wenigstens zur nächstgelegenen Postfiliale komme, um dort meine Pakete abzuholen? Es sind nicht viele."

Bei der zuständigen DHL-Pressestelle in Düsseldorf stießen die Erfahrungen des Herdeckers auf Kopfschütteln. „Dass der Service mit dem Wunschnachbarn nicht funktioniert, ist ungewöhnlich“, sagt Rainer Ernzer prompt. Denn wenn ein Mitarbeiter morgens vor der Tourenzusammenstellung das Paket scanne, bekomme er sofort den Wunschnachbarn angezeigt. „Das zu ignorieren, funktioniert, ist aber ungewöhnlich“, meint Ernzer und forscht nach. Er findet heraus, dass der Herdecker zwar Straße und Hausnummer der Wunschnachbarin angegeben hat, aber nicht deren Namen, sondern stattdessen seinen eigenen. Das sei dann für die Kollegen entsprechend nicht zu deuten, klärt Ernzer auf. Und weiter: „Wenn der Kundenservice sagt, wegen Corona gebe es keine Zweitzustellung, ist das Unsinn. Natürlich geht das. Die Mitarbeiter im Kundenservice sind immer Ansprechpartner; sie können übrigens auch gucken, ob der Wunschnachbar richtig im System steht. Die Hotline ist dafür da, so etwas zu regeln. Es tut mir leid, wenn das so gelaufen ist“, versichert der DHL-Sprecher. Apropos Wunschnachbar: „Das System funktioniert nur unter der Voraussetzung, dass Nachbarn auch bereit sind, Pakete für andere anzunehmen.“

Abgesehen davon könnten Pakete auch in Normalzeiten immer wieder mal in einer anderen Filiale deponiert werden, die nicht so nah beim Empfänger gelegen ist, weil sie an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Bei der DHL habe es wegen Corona einen Boom wie sonst nur vor Weihnachten gegeben. Ernzer: „Normalerweise liefern wir 5 Millionen Pakete am Tag aus, in Corona-Spitzenzeiten waren es 9 Millionen. Jetzt flaut es wieder etwas ab, wir sind gerade bei 7,5 Millionen Paketen am Tag.“