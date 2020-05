Leichen am Harkortberg und weitere Verbrechen im Mai 1945

Wetter. Per Genickschuss getötet: Am 12. Mai 1945 wurden am Harkortberg Wetter am Forsthaus Gräber mit Männern entdeckt. Es war noch Schlimmeres geplant.

Schrecklicher Fund am Harkortberg: Am 12. Mai 1945 wurden nachmittags Grabstellen in der Nähe des Forsthauses entdeckt. Polizeiliche Feststellungen am 14. Mai ergaben, dass es sich um vier Leichen von Zivilpersonen handelt. Namen noch nicht bekannt. Gemäß Anordnung des Kommandanten in Wetter waren bestimmte Personen zur Ausgrabung und Reinigung beordert worden, die an diesem Tag um 6.30 Uhr geschlossen in Begleitung der städtischen Polizei zu den Waldstellen gingen, ausgerüstet mit Spaten, Schaufeln, Eimern. Darunter waren auch Frauen.

Die vier Toten standen den Erzählungen zufolge im Zusammenhang mit anderen Leichenfunden, etwa in Essen oder Altena. Was aber noch nicht bekannt war, waren die weiteren mörderischen Befehle, die vom Harkortberg und Gauleiter Albert Hoffmann ausgingen. Als eines der sogenannten Endphaseverbrechen sind die Exekutionen vom 7. bis 12. April 1945 im Rombergpark und in der Bittermark anzusehen. Der Befehl hierzu kam von Hoffmann aus der Befehlsstelle in Wetter wohl in den ersten Apriltagen.

Ein weiteres, wesentlich größer geplantes Verbrechen ist wenig bekannt. Es konnte verhindert werden. Kriminalhauptkommissar Alexander Primavesi baute das einzige westdeutsche Polizeiarchiv in Dortmund auf, welches diese Vorgänge dokumentierte und sich heute im Westfälischen Landesarchiv in Münster befindet. Bis zu seinem Tod 1997 bestand Kontakt zwischen dem Stadtarchiv Wetter und ihm. Teile der sogenannten Stöwe-Papiere, benannt nach dem seinerzeitigen Polizeioberst Wilhelm Stöwe, machte er zugänglich. Aus ihnen geht hervor, dass Albert Hoffmann in seiner Funktion als Reichsverteidigungskommissar folgenden Befehl gab, der vom Polizeiinspektor Wilhelm Petersen sinngemäß am 21. Juni 1948 wiedergegeben wurde: „Um die Bevölkerung vor Überfällen und Übergriffen der Zwangsarbeiter zu schützen, sei von der Gauleitung in Wetter angeordnet worden, dass diese Zwangsarbeiter (ich entsinne mich nicht genau, ob hier auch Kriegsgefangene mit inbegriffen waren) vorläufig auf einige Schachtanlagen unter Tage gebracht werden sollten.“ Stöwe gab dann den Befehl, sich mit der Leitung der Zeche Gottessegen wegen der Verbringung der Zwangsarbeiter in Verbindung zu setzen. Ein schriftlicher Befehl hierzu lag weder von der Gauleitung noch von Stöwe vor.

Ein Bericht des Vorsitzenden des Entnazifizierungs-Sonderausschusses der Dortmunder Polizei an den Innenminister in Düsseldorf vom August 1948 geht von 30.000 Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen aus, die so umgebracht werden sollten. Es wird davon ausgegangen, dass der Befehl am 26. März 1945 bereits von Hoffmann an Stöwe übermittelt wurde. Durch Weigerung der Direktoren der angesprochenen Bergwerke und durch das rechtzeitige Anrücken der amerikanischen Truppen kam der Befehl nicht zur Ausführung. Eine juristische Aufarbeitung fand nur rudimentär statt und hatte keine Auswirkungen auf die möglichen Beschuldigten.

Anders lag es beim Leichenfund auf dem Harkortberg. Bei der Ausgrabung waren zugegen: der kommissarische Bürgermeister Lorek, die Polizei (darunter Hauptwachtmeister Stratmann), die ausgesuchten Leute zum Ausschachten und Dr. med. Drowatzky. Zwei Leichen waren an Händen und Armen gefesselt. Nach Angabe von Drowatzky soll es sich um Angehörige besserer Stände handeln. Bisher unbekannt sind die Namen. Drei hatten Schlosseranzüge an, einer eine gute Winterjacke. Am 18. Mai 1945, 14.30 Uhr, fand deren Beerdigung auf dem neuen Friedhof statt. Es sprachen am gemeinsamen Grabe der evangelische und der katholische Pfarrer. Die Stadt hatte vier Kränze gespendet.

Genauere Informationen zum vorigen Geschehen liefert Wilhelm Grobe, SPD-Mitglied und von 1946 bis 1948 Bürgermeister von Hattingen: „Am 12. Mai 1945 wurden nachmittags auf dem Harkortberg in der Nähe des Försterhauses zwei männliche Leichen gefunden. Sie waren in einem Loch verscharrt. Als dem amerikanischen Kommandanten von Wetter davon Mitteilung gemacht wurde, befahl er, dass eine Reihe führender Nazis aus Wetter nach weiteren Leichen Nachgrabungen veranstalten sollten. Diese Gruppe Nazis, die mit Hacken, Spaten, Tüchern und Eimern auf dem Harkortberg erschien, grub noch weitere vier männliche Leichen aus. Zum Entsetzen der Zeugen waren alle vier Männer durch Genickschuss umgelegt worden und ihre Leichen mit Draht aneinander gebunden. Ärztliche Feststellungen ergaben, dass sie schon vier bis fünf Wochen in der Grube gelegen hatten. Ihre Gesichter waren so verstümmelt, dass man ihre Identität nicht mehr feststellen konnte.“

Wetters Stadtdirektor Karl Kaufmann nahm im Dezember 1945 weitere Nachforschungen auf. Nachdem Dr. Gretel Hoffmann, die Frau des ehemaligen Gauleiters, sich bei Kaufmann nach der Freigabe ihrer Möbel vom Harkortberg erkundigt hatte, sprach er sie auf die Identität der gefundenen Leichen an. Sie gab an, die Leichen seien „bereits tot dorthin gebracht worden“. Auch bei einer früheren Bediensteten der Befehlsstelle erkundigte er sich nach der Identität der Erschossenen, ebenso bei Leutnant Knappe. Danach wurden weiter keine Nachforschungen mehr angestellt.

Heute pflegt der Stadtbetrieb die Gräber der Erschossenen vom Harkortberg im Park der Ruhe mitten unter den verstorbenen Bürgern der Stadt. Die Gräber fallen lediglich durch gleiche Grabkreuze auf, die auch die gefallenen und in Wetter bestatteten Soldaten markieren.

Tödliche Gefahr durch Hinterlassenschaften

Nach der Aufgabe der Gau-Befehlsstelle erkundeten im Frühjahr 1945 viele Wetteraner die Örtlichkeiten am Harkortberg. Auch ein Leser (Jahrgang 1932), der nach eigenen Angaben „dort jeden Baum kennt“, beschrieb der Redaktion seine abenteuerlichen Erlebnisse im Bunker und in der Umgebung.

„Wir fanden dort Waffen, Granaten, Gasmasken, und vieles mehr“, so der Wetteraner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Am Kugelstoß-Platz, dem heutigen Waldstadion, lag viel Munition herum.“ Mit verhängnisvollen Auswirkungen: Einer seiner Schulfreunde nahm dort im April vor 75 Jahren ein Rohr in die Hand. Ungewollt löste er den Triebsatz dieser Panzerfaust aus und starb durch einen Bauchschuss. gerb