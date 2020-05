Lindenberg macht sein Ding im Autokino auf Esborner Wiese

Wetter. Einen lauschigen Kinoabend unter freiem Himmel auf dem Roten Platz in Wengern - das hatte die Werbegemeinschaft Wengern Anfang des Jahres geplant. Dann kam Corona und machte die Verwirklichung dieser Idee zunichte. "Als wir aber vor Ostern erstmals Berichte über ein Autokino in Essen sahen, haben wir einfach umgeplant", sagt Ulrich Maaßen, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft. Jetzt steht das erste große Autokino-Ereignis der Harkortstadt mit vier Filmen, die vom 21. bis 24. Mai auf einer Riesenleinwand gezeigt werden. Standort des Autokinos wird eine große Wiese Am Storch in Esborn.

Los geht es am Donnerstag, 21. Mai (Christi Himmelfahrt), mit "Joker", am 22. Mai folgt der James-Bond-Streifen "Spectre" mit Daniel Craig, und am 23. Mai gibt es mit "Fack Ju Göthe" eine Komödie für die ganze Familie. Am letzten Autokino-Abend, 24. Mai, können sich Udo-Lindenberg-Fans auf den top-aktuellen Film "Mach Dein Ding" freuen. "Die Filmauswahl war nicht so einfach; denn es sollte ja zum Beispiel auch für Jüngere etwas dabei sein. Wir haben die Titel schließlich in Kooperation mit der Lichtburg ausgewählt", so Ulrich Maaßen. Als Spielort stieß die Werbegemeinschaft auf eine Wiese an der Straße Am Storch in Esborn, die groß genug für eine solche Veranstaltung ist. Der Eigentümer habe sich sehr kooperativ gezeigt, so Maaßen. An den Filmabenden wird die Anliegerstraße dann zur Einbahnstraße: Aus Oberwengern kommend, geht es von der Voßhöfener Straße aus geht rechts hinauf in die Straße Am Storch. Nach etwa 200 Metern liegt linkerhand die Wiese, auf der an den vier Kinoabenden jeweils 120 Autos Platz finden können. Nach Ende der Vorstellung rollt der Verkehr dann der Straße folgend wieder bergab auf die Esborner Straße.

"Wir werden die Fahrzeuge einweisen. Sie werden in einem Abstand von zwei Metern nebeneinander und jeweils sechs Metern nach vorn so auf Lücke gestellt, dass alle Besucher gut sehen können. Aussteigen wird nicht erlaubt sein. Es werden keine Getränke ausgegeben; und Toiletten stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Besucher werden gebeten, sich alles mitzubringen. Vor allem auch eine Decke; denn die Vorstellungen gehen bis 24 Uhr. Da kann es schon mal kühl werden", meint Ulrich Maaßen voller Vorfreude auf das lange Autokino-Wochenende. Der Ton wird übrigens über eine Radiofrequenz in die Radios der Besucher-Fahrzeuge gelangen. Jeweils zehn Helfer von Werbegemeinschaft und Lichtburg werden an den Abenden vor Ort sein und sich um die komplette Organisation kümmern. "Ich bin schon sehr gespannt", so Maaßen. "Wenn es den Leuten Spaß macht, wird sich sowas vielleicht auch in Zukunft halten."

Vorfreude auf das für Wetter bislang einmalige Ereignis herrscht auch beim Stadtmarketing-Verein. "Das ist ein Superformat, das wir finanziell auch unterstützen." Prima sei auch das Angebot von Ralf Schäfer, dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, dass er für alle Autofahrer Hilfe zusichert, falls die Batterie wegen Überbeanspruchung mal ihren Geist aufgeben sollte.