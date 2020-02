Luxusuhr „Old Military“ holt German Design Award nach Wetter

Einen international renommierten Preis hat die Uhrenmanufaktur Tourby Watches jetzt in die Harkortstadt geholt: Für seine Militäruhr „Old Military“ wurde das Unternehmen mit dem German Design Award in der Kategorie „Luxury Goods“ ausgezeichnet. Für Firmengründer und Geschäftsführer Erdal Yildiz eine besondere Ehre – wäre er doch nach eigenen Worten gar nicht auf die Idee gekommen, sich mit einem Produkt an der Ausschreibung zu beteiligen.

Jury-Mitglied entdeckt Uhr in Fachjournal

„Ein Mitglied der Jury hat unsere Militär-Uhr in einem Uhrenmagazin gesehen und sie vorgestellt. Daraufhin hat man uns nominiert – und ausgezeichnet. Die Übergabe des Awards fand kürzlich während der Ambiente-Messe in Frankfurt statt“, erzählt Erdal Yildiz. Sein Unternehmen mit Stammsitz in Hagen hat sich vor etwas mehr als zwei Jahren in den ehemaligen Geschäftsräumen des Juweliers Vanoucek an der Königstraße niedergelassen. Es stellt Luxusuhren her, die auf dem ganzen Globus verkauft werden.

Rolex oder Breitling finden Liebhaber erlesener Uhren dort allerdings nicht. Erdal Yildiz: „Wir verkaufen nur unsere eigene Uhrenmarke, die Tourby Watches.“

Herdecke Wetter Tourby Watches verkauft fast nur online Die Marke Tourby gibt es seit 2007; die Kollektion umfasst fast alle Epochen der Uhrmacherei und richtet dabei ihr Hauptaugenmerk auf die Blütezeiten Anfang des 20. Jahrhunderts. Daher erinnern viele Zifferblätter an alte Taschenuhren, Tischuhren, Borduhren, Fliegeruhren oder Marineuhren. Im Jahr 2013 wurde sogar die US Navy aufmerksam und bestellte eine limitierte Uhrenserie für ihre angehenden Kampfpiloten in der Uhrenmanufaktur von Erdal Yildiz. Das Unternehmen verkauft zu über 95 Prozent online, davon 30 Prozent in Deutschland. Der Rest geht in die ganze Welt.

Um zu verstehen, was die Tourby Watches so besonders macht, muss er etwas weiter ausholen: „Ein normaler Uhrenkäufer kauft sich eine günstige Quarzuhr. Wir gehören zum Luxusuhrensektor und stellen nur mechanische Uhren her. Da liegt der Niedrigpreisbereich bei 500 bis 1000 Euro; denn allein das günstigste Uhrwerk kostet schon 200 bis 300 Euro.“ Sein Geschäftsmodell basiert auf zwei Bereichen: „Wir stellen Uhren komplett auf Kundenwunsch her. Vom Ziffernblatt mit Firmenlogo oder dem Namen des Kunden bis hin zum Uhrwerk, das auf Wunsch auf skelettiert wird. Meist werden solche Uhren für einen besonderen Anlass gekauft, etwa zum Hochzeitstag oder zum bestandenen Studium. Für eine solche Uhr muss man eine Lieferzeit von etwa sechs Monaten einkalkulieren. Der Preis liegt zwischen 3000 und 30.000 Euro.“.

Jede Uhr ein Unikat

Zum zweiten Geschäftsbereich gehört die „normale“ Kollektion der von Tourby gestalteten Modelle. Ungewöhnlich, aber: Man kann nicht einfach ins Geschäft gehen und eine solche Uhr kaufen. Denn Tourby stellt auch diese Uhren nach Kundenwunsch her. Dass jede Tourby-Uhr ein Unikat und dennoch bezahlbar sei, liege daran, dass das Unternehmen Teile vorproduziert, erklärt Yildiz. „Wir haben als erste Marke ein Baukastensystem geschaffen, mit dem man eine Uhr nach eigenen Wünschen konfigurieren kann. Größe und Gehäuse, matt oder poliert, Ziffernblätter, Zeiger, Krone und Armband kann der Kunde aussuchen. Erst dann wird die Uhr gefertigt. Auf eine solche Uhr muss der Kunde nicht lange warten; sie ist nach zwei bis vier Wochen lieferbar und kostet zwischen 1250 und 2000 Euro. Die nun mit dem German-Design-Award ausgezeichnete Militär-Uhr ist für 1350 Euro zu haben – in drei verschiedenen Größen, drei Ziffernblattvarianten und bis zu 40 verschiedenen Armbändern. Das Besondere daran: „Früher gab es noch keine Armbanduhren, sondern nur Taschenuhren, die man in der Westentasche trug. Unsere Idee war es, solch eine Taschenuhr als Armbanduhr zu bauen.“

Taschenuhr fürs Handgelenk

Die Epoche der alten Militär-Taschenuhren hatte ihren Höhepunkt zwischen den beiden Weltkriegen. Die Optik war von übergroßen arabischen Zahlen geprägt; das Eisenbahnschienen-Design und die kleine Sekunde sind besondere Stilelemente. Tourby Watches hat an diese Tradition angeknüpft und die Taschenuhr für das Handgelenk gebaut. Erdal Yildiz erklärt: „Diese Militär-Uhren waren für Offiziere bestimmt, die im Feld, also auch im Graben, kämpften. Deswegen nennt man sie auch Grabenuhren. Nur Offiziere konnten sich solche Uhren leisten.“