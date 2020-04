„Mast-Dimensionen in Herdecke sind erschreckend“

Herdecke. Faszinierend und erschreckend – so beschreiben Anwohner und die Bürgerinitiative Semberg den Mastbau in Herdecke.

Immer das gleiche Bild: Wer aktuell an den Baustellen der entstehenden 380-Kilovolt-Stromtrasse vorbei geht, blickt nach oben. Immer höher wächst das Gestänge in den Himmel. „Ich bin bei Weitem kein Freund der Amprion-Pläne, trotzdem finde ich den Bau der Masten faszinierend, es geht sehr schnell“, schreibt Anwohnerin Carmen Theek, die wie viele Herdecker derzeit die Arbeiten des Netzbetreibers beziehungsweise der ausführenden Fachfirmen fotografiert.

Gudrun Graw-Seelke von der Bürgerinitiative Semberg wiederum ist angesichts der Mast-Dimensionen „schockiert. Wir hatten ja gravierende Auswirkungen und eine Zerstörung der Landschaft befürchtet. Nun zeigt sich, was uns Bürgern zugemutet wird. Und das ist ein Unding.“ Auch ihr BI-Vorstandskollege Detlef Plett und Beirätin Anja Kliem beobachten kopfschüttelnd die Entwicklungen. Etwa am Standort für den so genannten Monstermasten am Abzweig Nierfeldstraße/Erdbrügge. Der scheint nun bereits wie vorgesehen 87 Meter hoch zu sein und steht laut Plett „stellvertretend für die Wucht, wie massiv ins Stadtbild eingegriffen wird.“

Die BI Semberg sei weiterhin im Austausch mit Fachanwalt Philipp Heinz. Ein Thema der Gespräche: „Wir wundern uns zunehmend, mit welcher Selbstverständlichkeit Amprion die Arbeiten voran treibt“, meint Plett. „Der Netzbetreiber scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein.“ Das führt direkt zum erneut verschobenen Termin am Bundesverwaltungsgericht Leipzig. „Schade“ sei die zweite Prozess-Absage zur eingereichten Klage gegen die Genehmigung der Bezirksregierung, angesichts der Corona-Krise müsse die BI Semberg das aber so hinnehmen. „Uns ärgert, dass Amprion scheinbar die Gelegenheit nutzt, weiter Fakten zu schaffen. Wie will der Netzbetreiber denn reagieren, wenn er eines Tages doch Auflagen zum Um- oder Rückbau erhält?“, fragt sich Graw-Seelke zweifelnd.

Verhandlung erst im Herbst?

Die Bürgerinitiative geht davon aus, dass der zuständige Senat die mündliche Verhandlung erst für den Herbst neu ansetze. Schließlich müsse das Gericht ja auch noch andere Prozesse, die der Pandemie zum Opfer fielen, nachholen. „Wir haben erfahren, dass das Herdecker Verfahren wohl sehr aufwendig zu sein scheint und zur Vorbereitung mehrere Richter sowie Fachleute in größerer Runde zusammenkommen müssen“, berichtet Plett. Also sei weiter Geduld das Gebot der Stunde, wobei die Zuversicht bei manchen Anwohnern schwinde. Auch der Widerstand von Grundstücksbesitzern oder in der Bevölkerung habe vielfach nachgelassen. Dagegen stimmt die BI Semberg Bürgermeisterin Katja Strauss-Köster zu, die mehrfach die Tragweite des Mastbaus und die negativen Folgen für die Stadt betont habe.

Diese seien, darauf weist Anja Kliem hin, vor allem oben am Herrentisch in der Nähe des Speicherbeckens zu sehen. Sie bezeichnet die Rodungen am Kleff als „Natur-Massaker. Vom Silbersee ist nur noch eine Pfütze übrig. Und was ist mit den dort lebenden Tieren passiert, den Kröten und Nattern?“

Derweil formuliert Detlef Plett in Richtung der Politik: „Wir sind sprachlos und wütend, dass aus den Reihen der Parteien nichts kommt. Wir sind insgesamt enttäuscht und – das ist ja bekannt – besonders von den Grünen.“ Während die BI Semberg als kleine Gruppe immer wieder Aktionen und Widerstand „gegen diese neue Trasse für den Kohlestrom aus Datteln“ organisiert habe, sei die Unterstützung von politischen Vertretern zuletzt bis auf wenige Ausnahmen so gut wie komplett ausgeblieben. Dabei habe es seit 2015 viele Gespräche, Einladungen zu verschiedenen Veranstaltungen und laut Plett „Zusagen seitens der Politik gegeben. Doch in letzter Zeit ist fast keiner mehr auf uns zugegangen, um mit uns gemeinsam zu protestieren.“

