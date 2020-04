„Menschen stehen bei mir im Mittelpunkt“

Genau ein Jahr ist es her, dass Nils Ronge den ersten Schritt hinaus aus dem Klinik-Alltag wagte. Sein Ziel: Irgendwann so zu arbeiten, dass mehr Zeit für die Menschen bleibt, mit denen er tagtäglich zu tun hat. Zeit, die in der Krankenhausroutine meist auf der Strecke bleibt. Der gelernte Altenpfleger gründete einen Ein-Mann-Betrieb: die Seniorenbetreuung Nils Ronge. Bis Ende des Jahres blieb er, der finanziellen Sicherheit wegen, noch Angestellter des Knappschaftskrankenhauses Dortmund-Brackel. Am zweiten Weihnachtstag aber versah er dort seinen letzten Dienst. Inzwischen hat der 29-Jährige fünf Angestellte und 90 Kunden. Tendenz stetig steigend. Die Lokalredaktion, die seine ersten beruflichen Gehversuche als Selbstständiger im März 2019 vorstellte, hat ihn nun wieder getroffen.





Ihre kleine Firma hat sich innerhalb eines Jahres ordentlich gemausert, so dass Sie jetzt komplett auf eigenen Beinen stehen...

Nils Ronge: Ja, das ist richtig. Ich hatte mit 23 schon mal darüber nachgedacht, aber damals war ich noch zu skeptisch, zu unerfahren und unsicher. Eigentlich wollte ich die Betreuung dann neben meiner Tätigkeit als Krankenpfleger machen, weil ich mitbekommen habe, dass es bei älteren Menschen einen hohen Bedarf und viele Wünsche nach Unternehmungen gibt. Aber dann fing mit einer Seniorin, die ich übrigens heute noch betreue, im März alles an. Sie meldete sich bei mir, nachdem ich Flyer verteilt hatte. Und noch bevor ich weitere Kunden hatte, kamen schon Bewerbungen von potenziellen Mitarbeitern. Dann entwickelte sich alles ziemlich rasant.





Wann haben Sie sich vom Klinikdienst verabschiedet?

Ich habe bereits im Juli 2019 die Kündigung eingereicht, obwohl mir das Medizinische Spaß gemacht hat, ich mich schwer lösen konnte und die Kollegen mir immer noch ab und zu fehlen.





Wie haben Sie die ersten vier Monate Selbstständigkeit erlebt?



Ich fühle mich, als hätte ich seit vier Monaten nicht mehr richtig gearbeitet, weil ich so selbstbestimmt bin und meine Leidenschaft und mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ich habe viel Zeit für die Menschen, die jetzt wieder im Mittelpunkt stehen und nicht nur die Diagnose. Organisatorisch habe ich bislang alles von zuhause aus geregelt, an einem kleinen Schreibtisch im Schlafzimmer. Aber jetzt, nach unserem Umzug nach Volmarstein, habe ich zum 1. Mai ein Büro in der Osterfeldstraße 35 angemietet. Auch um ein bisschen Abstand zwischen Beruf und Privatem zu gewinnen.





Welche Leistungen bieten Sie mit Ihrem Betreuungsdienst an?

Die allgemeine Unterstützung im Alltag reicht von Hauswirtschaftsleistungen bis hin zu Spaziergängen. Der Phoenixsee und der Romberg-Park, aber auch der Harkortsee sind beliebte Ziele. Manchmal begleiten wir Senioren beim Schuhe kaufen in der Dortmunder Innenstadt oder kümmern uns um die Unterhaltung daheim. Wir lesen vor oder hören auch einfach mal nur zu, wir backen und basteln. Für Letzteres habe ich sehr kreative Mitarbeiterinnen. Und gerade aktuell kaufen wir viel ein für unsere Senioren und bringen auch mal ein Wasser für die Nachbarin mit. Das ist kein Problem.





Wie wird Ihre Hilfe abgerechnet?

Offiziell nennt sich das Betreuungs- und Entlastungsleistung und wird von der Pflegekasse getragen, wenn man einen Pflegegrad hat. Der Bedarf ist sehr groß; denn nicht nur Angehörige und Pflegebedürftige werden durch unsere Tätigkeiten gleichermaßen entlastet.



Können Sie etwas zur Altersstuktur ihrer Kunden und zu ihrem Team sagen?

Wir betreuen 90 Kunden im Alter von 28 bis 99 Jahren in Wetter, Witten und Herdecke. In Wattenscheid betreue ich zusätzlich noch die Eltern eines Bekannten. Wir bekommen übrigens oft positive Resonanz. Viele Senioren bedanken sich bei uns dafür, dass wir sie unterstützen. Meine erste Mitarbeiterin hat mit einem 450-Euro-Job angefangen und ist jetzt mit einem 20-Stunden-Job fest angestellt. Ich achte da auch auf Familienfreundlichkeit. Weitere vier Teilzeitmitarbeiterinnen folgten im Laufe des Jahres, eine arbeitet auf 450-Euro-Basis. Die Bewerbungen reißen nicht ab, aber ich habe auch noch Kapazitäten frei. Momentan gibt es viele Anfragen von Leuten, die in Kurzarbeit sind.



Gibt es Voraussetzungen für den Betreuungsjob?



Ja, es gibt Qualifizierungsvorgaben von der Pflegekasse. Das heißt, man muss mindestens eine 40-stündige Qualifizierungsmaßnahme zum Beispiel bei der Alzheimergesellschaft in Bochum absolviert und sich so Grundkenntnisse angeeignet haben.

Gibt es - abgesehen vom Einzug ins eigene Büro - weitere berufliche Pläne?

Durchaus. Ich habe während meines Pflegemanagement-Studiums, das kurz vor dem Abschluss steht, eine Fortbildung zum Case-Manager gemacht. Das sind Personen, die die bestmögliche Versorgung für einen Menschen organisieren und koordinieren. Im Krankenhaus sind das Sozialarbeiter; ich möchte das demnächst im ambulanten Bereich machen und will mich dafür u.a. mit Hausnotrufanbietern oder auch Pflegediensten vernetzen. So kann man gemeinsam die bestmögliche Versorgung für einen Pflegebedürftigen herausfinden.