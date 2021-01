Schnee im Ortsteil Schnee: Auch an der Stadtgrenze von Herdecke (mit Witten und Dortmund) geht es Anfang Januar sehr winterlich zu, nomen est omen.

Witterung Mit viel Schnee ist auch in Wetter und Herdecke zu rechnen

Wetter/Herdecke Der Winter ist längst da, in Wetter und Herdecke fällt in den nächsten Tagen Schnee. Folge: glatte Straßen und Räumpflicht an Gehwegen.

Wer zu Beginn der Woche vor allem in den Höhenlagen von Wetter und Herdecke unterwegs war, bekam einen Vorgeschmack auf den Winter im Januar. Während am Montag vielerorts eine dünne weiße Schicht Felder, Wiesen und vieles mehr bedeckte, rieselt in den nächsten Tagen vermehrt Schnee hinab.

Der Blick auf die Wettervorhersagen für die beiden Ruhrstädte fällt in den verschiedenen Online-Portalen aber vielschichtig aus. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann der nächtliche Niederschlag von Dienstag auf Mittwoch und in den folgenden Tagen aber zu gefährlichen Straßenverhältnissen führen. Autofahrer sollten in dieser Woche im schlimmsten Fall mit Glatteis rechnen und entsprechend vorsichtig agieren.

Hohe Nieder­schlagswahr­scheinlich­keit

Für Mittwoch, 6. Januar, sagen manche Meteorologen eine hohe Nieder­schlagswahr­scheinlich­keit vorher. Mal Schneeregen oder auch richtiger Schnee, tagsüber soll es bis Freitag jedenfalls meist bewölkt und neblig bleiben. Hier und da warnen Wetterfrösche sogar vor starkem Schneefall auch in den Niederungen, Wetteraner und Herdecker können laut Prognose aber eher von leichtem Schneefall ausgehen. Vor allem am Donnerstag soll das der Fall sein. Die Temperaturen klettern kaum über die Null-Grad-Marke in dieser Woche.

Bürger sollten also Schaufeln bereit halten. Denn: Die Gehwege vor dem Grundstück sind vom Eigentümer (oder je nach Absprache auch von Mietern) von Schnee und Eis zu befreien. Fußgänger sollten mindestens einen Meter Platz auf dem Bürgersteig haben.

Streusalz grundsätzlich verboten

Wichtig: Grundsätzlich ist die Verwendung von Streusalz verboten, zum Einsatz sollten abstumpfende Mittel kommen. Nur in besonderen klimatischen Ausnahmefällen wie etwa bei Eisregen sowie an gefährlichen Stellen (zum Beispiel Treppen, Rampen, Brücken, starkem Gefälle) ist die Verwendung von Streusalz erlaubt.

Weitere Vorgaben: In der Zeit von 7 bis 19 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte unverzüglich zu beseitigen. Nach 19 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.

