Nach Irland und Kanada lockt die Heimat Herdecke

Herdecke. Nach dem Abitur sammelte Karola Lappenbusch aus Herdecke berufliche Erfahrungen im In- und Ausland. Nun fand sie daheim eine neue Herausforderung.

Sie ist ein „waschechtes Herdecker Mädchen“. Karola Lappenbusch ist „oben im Dorf“ groß geworden, in die Grundschule „Am Berge“ gegangen und hat 2006 an der Friedrich-Harkort-Schule ihr Abitur gemacht. Danach zog es die heute 33-Jährige raus in die Welt: „Meine Mutter hat mich immer Globetrotter genannt.“ Über viele berufliche Stationen im In- und Ausland ist sie jetzt nach Herdecke zurückgekehrt. Woran Edeka-Chef Stefan Grubendorfer einen nicht unerheblichen Anteil hatte.

Erste Station Irland

Doch der Reihe nach. Erste Station war 2006 Irland. Über Dublin ging es als Au Pair nach Limerick und dann weiter ins kleine Städtchen Shannon, wo die Herdeckerin in einem Café arbeitete. Nach ihrer Ausbildung bei der Thalia Bücher GmbH in Hagen (Abschluss 2011: Kauffrau im Groß- und Außenhandel) schloss sie 2015 ein Studium an der Hochschule für Ökonomie- Management in Dortmund mit dem Bachelor of Arts in Business Administration mit Schwerpunkt Handel erfolgreich ab. Parallel dazu arbeitete Karola Lappenbusch bis 2014 als Disponentin bei Thalia in Hagen.

Nächstes Ziel Kanada

Im Jahr 2018 wollte sie noch mal was ganz anderes machen. Work & Travel in Kanada sollte es sein. Karola Lappenbusch brach ihre Zelte in Herdecke ab und baute sie in Toronto wieder auf: „Ich wollte einfach meinen Horizont erweitern, ein neues Land, dessen Menschen und Kultur kennenlernen und meine Sprachkenntnisse vertiefen.“

Erfahrener Mann im Edeka-Markt Stefan Grubendorfer führt den Edeka-Markt in Herdecke seit November 2019, baute diesen Anfang 2020 in Rekordzeit komplett um und feierte am 6. Februar die Wiedereröffnung. Stefan Grubendorfer ist seit fast 30 Jahren im Lebensmittelhandel tätig.

Über ein Jahr lang jobbte sie auf ökologisch nachhaltigen Farmen in Ontario, als Rezeptionistin in einem Hostel in Squamish und zuletzt als Barista in Downtown Toronto. Zum Jahreswechsel 2019/2020 kam sie wieder nach Hause. Zurück zu ihren Wurzeln - nach Herdecke, wo auch ihre Mutter und ihre Geschwister wohnen.

Zurück zu den Wurzeln

„Am Anfang habe ich Kanada mächtig hinterher getrauert“, erinnert sich Karola Lappenbusch an die ersten Tage in ihrer alten Heimat: „Aber jetzt bin ich hier sehr zufrieden und lerne täglich aufs Neue zu schätzen, was ich hier habe. Familie, Freunde, Herdecke und Umgebung, Natur vor der Tür zum Mountainbiken, Joggen und Spazierengehen; eben die Vielfalt des Ruhrgebiets.“

Anfangs an der Kasse

In ihrer Bewerbungsphase hat Corona – wie für viele andere Menschen auch – vor ihr nicht Halt gemacht. Von jetzt auf gleich war der Arbeitsmarkt wie leergefegt. Doch dann fiel ihr eine Anzeige ins Auge: „Mitarbeiter für den Edeka-Markt in Herdecke gesucht!“ „Herdecke. Einzelhandel. Für den Übergang. Warum denn nicht?“, dachte sich die Weltenbummlerin und bewarb sich per Mail bei Stefan Grubendorfer.

Der Inhaber des Edeka-Marktes in Herdecke brauchte keine fünf Minuten: „Ich habe Karola sofort per Mail für den nächsten Tag eingeladen.“ Es war Anfang April, als sie voller Elan ins Büro von Stefan Grubendorfer rauschte: „Zur Begrüßung gab es ein Erdbeertörtchen. Da war meine Entscheidung gefallen“, erinnert sich Karola Lappenbusch gerne an das erste Treffen. In den ersten zwei Wochen stand sie an der Kasse. „Schon da machte sie gute Verbesserungsvorschläge“, erinnert sich Stefan Grubendorfer: „und schon bald war mir klar, dass Karola uns hier richtig nach vorne bringen könnte.“ Wenig später war sie dann im Team von Edeka Grubendorfer für die Organisation verantwortlich. Jetzt wurde sie von ihrem Chef befördert.

Konzeption und Strategie

Seit dem 1. Juli treibt sie Seite an Seite mit Inhaber Stefan Grubendorfer die erfolgreiche Weiterentwicklung des Herdecker Edeka-Marktes voran, unterstützt ihn dabei maßgeblich in der konzeptionellen und strategischen Arbeit. „Ich freue mich riesig, dass ich zusammen mit Stefan Grubendorfer und dem tollen Team hier in meiner Heimatstadt Herdecke arbeiten darf.“

Bei der Antwort auf die Frage, was er sich von der Zusammenarbeit verspreche, muss Stefan Grubendorfer schmunzeln: „Ich bin durch und durch Einzelhändler. Ich bin verliebt in unsere Ware und genieße die Nähe zu unseren Kunden und Mitarbeitern. Das ist einfach meine Welt. Ich bin froh, mit Karola jetzt eine engagierte Expertin an meiner Seite zu haben, die mit ihrem betriebswirtschaftlichen Know-how dafür sorgt, dass Prozesse optimiert und neue Themen integriert werden. Jetzt habe ich wieder mehr Zeit und Freiraum, die Ärmel hochzukrempeln und nah am Geschehen zu sein. Gemeinsam werden wir unser Angebot für unsere Kunden noch besser machen und unseren Markt für unsere Mitarbeiter zu einem zukunftsfähigen Unternehmen ausbauen!“