Nächtlicher Einsatz fürs Streufahrzeug in Wetter

Wetter Das hat es lange nicht gegeben: Autofahrer kratzten Scheiben frei, und das kleine Streufahrzeug steuerte kritische Ecken in Wetter an.

Krrrr, krrrrr, krrrr: Das Geräusch hat man schon lange nicht gehört, aber am frühen Dienstagmorgen musste einige Wetteraner tatsächlich die zugefrorenen Scheiben ihres Fahrzeugs frei kratzen. Und das kleine Streufahrzeug des Stadtbetriebs rückte vom Schöntal zu den bekannten kritischen Stellen im Stadtgebiet aus, weil es dort über Nacht teilweise glatt auf den Straßen geworden war. Dazu zählen neben der Osthausstraße in Volmarstein unter anderem auch die obere Bergstraße und einige Ecken in Albringhausen.

Winterdienst von November bis März

Von einer schwierigen Situation spricht Andreas Nabert, Betriebsleiter beim Stadtbetrieb Wetter, und meint damit das aktuell wenig winterliche Wetter: "Wir würden uns freuen, wenn es mal richtig weiß wäre." Obwohl es momentan nicht nach Schnee und Eiseskälte aussieht, greift der Winterdienst des Stadtbetriebs von November bis Mitte März. Das bedeutet, ein Mitarbeiter ist immer im Einsatz und checkt die Wetterlage anhand von Wetterberichten, Radar und anderen Quellen.

Jede Nacht wird kontrolliert

"Der Umwelt zuliebe streuen wir nicht präventiv. Stattdessen macht ein Mitarbeiter im Dienst jede Nacht gegen 3 Uhr mit einem kleinen Streufahrzeug eine Streckenkontrolle. Er fährt zu markanten Punkten wie etwa zum Loh in Volmarstein", erklärt Andreas Nabert. Stelle der Mitarbeiter fest, dass die Fahrbahn anziehe, streue er auch mal ein wenig vor, worüber manche Bürger sich dann wunderten. Ist die Fahrbahn bereits gefroren und richtig glatt, streut er zunächst selbst und alarmiert, falls nötig, zusätzlich die großen Streufahrzeuge. Auf jeden Fall, so Andreas Nabert, geschehe der Streusalz-Einsatz bedarfsgerecht. "Mindestens genauso wichtig ist übrigens die Kontrolle die Gehwege. Auch das hat der Mitarbeiter im Blick, streut falls notwendig entweder selbst oder ruft die Handstreukolonne zum Einsatz", so Andreas Nabert.

400 Tonnen Salz gelagert

Nach dem nächtlichen Einsatz des kleinen Streufahrzeugs am frühen Dienstagmorgen sei um 7 Uhr sogar die Straßenkontrolle noch einmal ausgerückt, um auf Wetters Straßen nach dem Rechten zu sehen. Und in der Tat sieht es nicht so aus, als würden schon bald die großen Streufahrzeuge mal einen Einsatz fahren müssen. Im Silo bzw. in der Salzhalle des Stadtbetriebs lagern etwa 400 Tonnen Steinsalz. "Auch im letzten Jahr haben wir nicht viel streuen müssen. Deswegen wälzen wir das Salz immer mal wieder mit einem Radlader durch, damit es nicht hart wird. Es verliert ja bei langer Lagerung seine Wirkung nicht, aber es wird eben hart und muss streufähig gehalten werden", erläutert der Betriebsleiter.

Harter Winter vor zehn Jahren

Er weiß aber auch, "dass die 400 Tonnen Salz, wenn das Wetter mal so wird wie vor zehn Jahren, in zehn Tagen weg sind. Das geht dann auf einmal ganz schnell". Ob uns solch ein Winter noch bevorsteht, das weiß Andreas Nabert natürlich nicht: "Es ist einfach eine komische Zeit, und da ist es schwierig, Winterdienst zu machen."+++ Keine Nachricht aus Wetter und Herdecke verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++ https://www.wp.de/staedte/herdecke-wetter/immer-die-neusten-nachrichten-aus-wetter-und-herdecke-id228405613.html