Neue Normalität im Herdecker Krankenhaus

Fachleute prognostizieren, dass das Schlimmste in der Corona-Krise noch bevorsteht. Auch Verantwortliche des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke (GKH) beschreiben die Lage derzeit als „Ruhe vor dem Sturm“. Die ärztliche Leitung um Dr. Anette Voigt und Prof. Dr. Alfred Längler sowie Geschäftsführer Christian Klodwig gibt einen Überblick, wie die Klinik in Westende momentan agiert.

Aktuelles

Stationär behandeln Ärzte sowie Pfleger derzeit zwei Patienten mit positivem Corona-Test und fünf Verdachtsfälle – ein neuer Höchststand. Ein Trio liege in der Isolierstation, die die GKH-Leitung zur intensivmedizinischen Versorgung mit einigem Aufwand kürzlich eingerichtet hat. Dort stehen 30 Betten, 20 Beatmungsplätze für Erwachsene, sechs für Kinder und Jugendliche zur Verfügung (dazu eigener Zugang plus Schleuse und Infektionsambulanz).

„Ansonsten haben wir viele leere Betten, je nach Abteilung registrieren wir rund 25 Prozent weniger Patienten als gewöhnlich und dadurch einen vergleichsweise hohen Personalschlüssel bei der Betreuung“, sagt Geschäftsführer Klodwig und berichtet von einer neuen Normalität durch Corona. Besuche sind grundsätzlich untersagt, Ausnahmen gibt es für Väter im Kreißsaal sowie bei schwerstkranken Patienten. Kinder – für die steht die Notfallambulanz ebenfalls weiter offen – sowie Menschen mit Handicap dürfen weiter von einer Person begleitet werden.

Appell

Die ärztlichen Direktoren betonen, dass trotz des Virus und vereinzelter Operations-Verschiebungen am GKH „medizinisch das normale Programm läuft. Wir haben derzeit sogar mehr Zeit für Patienten. Es wäre ja fatal, wenn wir unser Alltagsgeschäft vergessen“, sagt Längler. Anette Voigt appelliert vor allem an Menschen, die wegen Symptomen bei einem Schlaganfall oder Herzinfarkt Rücksicht auf das Virus nehmen wollen, sich wie vor der Krise sofort in der Notfallambulanz zu melden und keine Sekunde länger als nötig zu warten. „Niemand sollte etwas verschleppen. Wenn sich die Corona-Situation zuspitzen sollte, können wir manche Termine immer noch verlegen.“

Das Krankenhaus könne zwar Tests in Ende durchführen, um Abstriche kümmert sich vor allem aber das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises, mit dem sich das GKH regelmäßig und „gut“ austausche. Voigt: „Insgesamt sind viele Patienten verunsichert, das spüren wir deutlich. Wir wollen allen sagen, dass wir verschiedene Maßnahmen getroffen haben, damit sich bei uns niemand infiziert.“

Vorbereitung

Seit rund vier Wochen dient die Therapiehalle der Virus-Schulung für die rund 1300 Mitarbeiter, die gesund seien und nach derzeitigem Stand auch keine Kurzarbeit befürchten müssen. Die Angestellten hatten auch per Post Hinweise von der GKH-Leitung bekommen, um sich auf die neuen Herausforderungen einzustimmen.

„Wir haben zudem am Samstag der NRW-Landesregierung angeboten, Corona-Patienten aus den Niederlanden aufzunehmen, das könnte bald der Fall sein“, sagt Prof. Dr. Alfred Längler und verweist auf Absprachen der Einsatzleitung bzw. des eingerichteten Krisenstabs per Videokonferenz. Es gebe auch diverse Arbeitsgruppen (die Resilienz-AG beispielsweise will in der herausfordernden Zeit Mut zusprechen) und erhöhte Hygiene-Anstrengungen.

Schutzausrüstung

Noch reiche der Vorrat, so Klodwig. „Aber der Nachschub gestaltet sich zunehmend schwieriger, zum Glück haben wir eine Firma in Süddeutschland als Partner.“ Masken sind in sensiblen Bereichen Pflicht, in OP-Sälen sei nur noch benötigtes Personal. Zudem tragen alle GKH- Mitarbeiter mindestens einen waschbaren Mundnasenschutz, im Bedarfsfall könne die eigene Apotheke auch Desinfektionsmittel produzieren.

Darüber und über vieles mehr können sich sowohl Angestellte wie auch Externe auf verschiedenen Kanälen (etwa im Internet auf www.gemeinschaftskrankenhaus.de, dort findet sich auch ein neuer Youtube-Film für werdende Eltern) informieren.

Finanzen

Noch macht sich der Geschäftsführer wenige Sorgen um die GKH-Liquidität. Das könne sich aber je nach Dauer der Krise ändern. „Es ist aber schon jetzt klar, dass die von Gesundheitsminister Spahn angekündigten Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser bei Weitem nicht reichen werden. Und das sehen nicht nur wir so“, meint Klodwig. Ein Beispiel: In den kommenden Tagen erhalte die Klinik sechs Beatmungsplätze, die einen fünfstelligen Euro-Betrag kosten. Den finanziert das GKH in Absprache mit der Landesregierung vor.

„Natürlich hat die Versorgung Vorrang, aber wir müssen auch unternehmerisch denken.“ Derzeit fehlen dem GKH Einnahmen in Millionenhöhe, es droht eine wirtschaftliche Schieflage. Daher bittet das Krankenhaus auch in der Gesellschaft um Hilfe, erste Sach- und Geldspenden seien eingegangen (Infos auf der GKH-Homepage, zudem gibt es einen Finanzierungsaufruf an den Gesundheitsminister auf www.openpetition.de/!klinikrettungsschirm ).