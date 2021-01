Neue Nutzung für Jugendbildungsstätte in Herdecke gesucht

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Die Zufahrt zur Jugendbildungsstätte Wittbräucke an der Wittbräucker Straße in Herdecke.

Herdecke Einst Seminarzentrum der Falken, dann Quartier für Flüchtlinge – die Ex-Jugendbildungsstätte an der Wittbräucke ist derzeit ungenutzt.

Die frühere Jugendbildungsstätte an der Wittbräucke steht leer. Eigentümerin ist die Stadt Dortmund. Im dortigen Jugendamt wird überlegt, wie die Stadt die Immobilie künftig selbst nutzen kann.

Bis Spätsommer 2015 hatten die Falken an der Wittbräucker Straße in Herdecke eine Jugendbildungsstätte betrieben. Der Vertrag wurde ausgesetzt, damit die Stadt Dortmund die Zimmer und Schulungsräume für ihre eigene Zwecke nutzen konnte: Zwischen 30 und 62 Jugendliche, die ohne erwachsene Begleitung aus ihrer Heimat vor Krieg und Armut geflohen waren, fanden an der Wittbräucke einen Schlafplatz und Unterrichtsräume. Partner der Stadt Dortmund bei dieser Aufgabe war das Unternehmen „European Homecare“ mit Sitz in Essen. Der Sozialdienstleister betrieb an vielen Standorten Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Dann wurden die Jungen, die an der Wittbräucke untergebracht waren, von der Stadt Dortmund an andere Jugendämter in Nordrhein-Westfalen verteilt. Es zogen junge Bewohner ein, bei denen es sich nicht mehr um die erste Aufnahme als Geflüchteter handelte, sondern um Betreuung mit einem pädagogischen Konzept. Träger dieser Maßnahme war die Arbeiterwohlfahrt. Aber bereits Anfang 2017 stand fest, dass das ehemaligen Seminarzentrum der Falken nicht weiter mit Flüchtlingen besetzt wird, so die damalige Herdecker Jugendamtsleiterin Renate Stöver. Zu diesem Zeitpunkt waren in der Einrichtung an der Wittbräucker Straße noch 16 unbegleitete jugendliche Flüchtlinge untergebracht.

Das Konzept für eine neue Nutzung könnte im ersten Quartal dieses Jahres vorliegen, heißt es auf Nachfrage bei der Stadt Dortmund.