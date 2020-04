Neues Fitnessstudio im Ruhrtal-Center in Wetter

Wetter. Derzeit wird kräftig in gleich vier Ladenlokalen in Wetter gewerkelt. Dort entsteht eine neues Fitnessstudio, das 24 Stunden geöffnet haben wird.

Wer dieser Tage aufmerksam durch das Ruhrtal-Center geht, dem wird auffallen, dass hinter verschlossenen Türen etwas tut.

Im Erdgeschoss, unmittelbar hinter dem Haupteingang von der Kaiserstraße aus gesehen, haben Handwerker auf der Baustelle alle Hände voll zu tun, aus vier ehemaligen Ladenlokalen ein Fitness-Studio zu errichten. Das Franchise-Unternehmen McShape eröffnet im Ruhrtal-Center in Wetter das erste Studio in ganz Nordrhein-Westfalen.

Kursraum im ehemaligen Weltbild

Geschäftsführer und Inhaber Ugur Yildirim erklärt, was derzeit hinter den Kulissen abläuft und worauf sich Fitness-Fans demnächst freuen können. „In den ehemaligen Ladenlokalen von C&A, Madonna und O2 entsteht auf 1500 Quadratmetern das Studio. Auf der gegenüberliegenden Seite, wo zuletzt Weltbild war, entsteht unser Kursraum", so Ugur Yildirim. Dort sollen künftig Kurse mit Zumba, Fit Fight (eine Art Ausdauertraining im Kampfsport), Aerobic sowie eventuell auch Yoga und Pilates stattfinden.

Gegenüber, in der großen Halle, werden die Geräte aufgestellt. Dort wird derzeit noch an der Raumaufteilung gearbeitet, Kabel müssen gezogen, anschließend müssen Decke und Boden gemacht werden, bevor es an die Einrichtung und die Folierung der großen Schaufensterscheiben geht. „Die Scheiben werden mit Folien zum Sichtschutz versehen, so dass unsere Besucher auf jeden Fall vor Blicken geschützt sein werden", so Ugur Yildirim. Neben den Sanitäranlagen werden auch Räume für Solarium und Massage eingerichtet.

Kunden betreten das neue Fitnessstudio durch den ehemaligen O2-Geschäftsraum: Dort wird der Empfang positioniert. In dem Bereich sollen auch Büro- und Beraterräume entstehen. Das große Studio wird am Ende in die drei Bereiche Muskelaufbau, Cardio und Milon-Zirkel aufgeteilt. „Für den Milon-Zirkel bekommen Kunden eine Karte, mit der sich die Geräte automatisch auf sie einstellen. Auf der Karte ist das Trainingsprogramm vorgegeben, so dass man verfolgen kann, ob sich bei dem Kunden eine Leistungssteigerung zeigt oder nicht", erklärt Ugur Yildirim. Das Fitnessstudio basiere letztlich inklusive Kursprogramm auf diesen vier Säulen.

Von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr wird McShape mit Personal besetzt sein. Wer außerhalb dieser Zeiten trainieren will, kommt mit einem Chip ins Studio - und zwar an 24 Stunden rund um die Uhr. Wann die Eröffnung sein wird, ist wegen der aktuellen Corona-Krise ungewiss. Wenn die Handwerker ihre Arbeiten erledigt haben, steht Ugur Yildirim jedenfalls in den Startlöchern.

Für das Fitness-Studio in Wetter werden noch qualifizierte, erfahrene Trainer gesucht, außerdem weitere Teilzeit- und Vollzeitkräfte sowie Promotionmitarbeiter. McShape bildet auch aus: Wer eine Ausbildung zum Sport-und Fitnesskaufmann absolvieren möchte, kann sich ebenfalls melden. Alle Bewerbungen gehen per E-Mail an an wetter@mcshape.com