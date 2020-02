Pächterwechsel in Alt-Wetters einziger Tankstelle

Wetter. Nach 20 Jahren übergibt Günter Eggers die Shell-Tankstelle an der Kaiserstraße an Robin Schwegler. Eine kleine Bilderbuchgeschichte.

An der einzigen Tankstelle Alt-Wetters endet am Dienstag eine Ära: Pächter Günter Eggers geht in den Ruhestand und übergibt die Schlüssel an Robin Schwegler. Dahinter steckt eine kleine Bilderbuchgeschichte. Doch dazu später mehr. Eggers, der Ur-Wetteraner („Ich bin in den Baracken auf dem Harkortberg geboren“), eröffnete die Tankstelle an der Kaiserstraße 6-8 im Jahr 2000. Und kann sich noch gut an Einbrüche, jahrelange Baustellen und harte Zeiten erinnern.

Anfang mit Familie Kampmann

„In den ersten drei Jahren war das hier noch eine DEA-Tankstelle, dann kam Shell. Anfangs habe ich sie noch mit Familie Kampmann zusammen betrieben, aber in den letzten 13 Jahre alleine“, erzählt Günter Eggers. In der Zeit davor, von 1993 bis Ende 1999, hatte er eine große „Tanke“ in Wuppertal-Varresbeck, die er aber mit dem Wechsel nach Wetter aufgab. Aber da waren ja noch die Tankstellen am Crengeldanz in Witten, die Eggers von 2007 bis 2018 führte, und die beiden auf der A40 in Bochum Wattenscheid, die durch den Umbau der Autobahn zu einer großen Tanke zusammengelegt wurden. Dort war Eggers von 2010 bis 2019 Pächter.

Herdecke Wetter Das Familienunternehmen Schwegler Die Shell-Tankstelle an der Kaiserstraße ist rund um die Uhr geöffnet – und zwar 365 Tage im Jahr. Das Personal, das zum Team von Günter Eggers gehörte, wird auch bei Robin Schwegler dort arbeiten. Familie Schwegler – Vater Roland, Mutter Martina und die Söhne Kevin und Robin – betreibt zwischen Wetter und Oberhausen insgesamt zwölf Tankstellen. Deswegen trägt Robin Schwegler ein Namensschild, das mit dem Zusatz „Familienunternehmen“ versehen ist. Mutter Martina kümmert sich auch noch um die L ohnbuchhaltung.

Die Staffelübergabe dieser beiden Geschäfte an Robin Schwegler ist bereits erfolgt. Die Zeiten waren nicht immer rosig, versichert Günter Eggers beim Blick zurück: „Nach dem Hangrutsch kamen schwierige Zeiten. Dann wurde dreieinhalb Jahre die neue Ruhrbrücke gebaut. Ohne Unterstützung durch Shell wäre ich damals voll pleite gewesen.“ Dann wurde die zweite Tanke an der A40 abgerissen – und Günter Eggers war erneut von den Auswirkungen einer Baustelle betroffen. „Aber jetzt haben wir alles ohne Baustelle übergeben“, sagt er und schmunzelt.

Enkelin, Dackel und Fische

An den einzigen Einbruch an der Kaiserstraßen-Tanke kann sich Ehefrau Gabi noch bestens erinnern: „Das ist ewig lange her. Unsere Tochter und ich kamen morgens an, und der Schlüssel passte irgendwie nicht. Da hatten Einbrecher den Zylinder gesprengt und alle Zigaretten mitgenommen.“ Und in Bochum habe es einmal einen Überfall mit einer Waffe gegeben, fährt Gabi Eggers fort. „Der hat sogar einen Schuss in die Decke abgegeben. Aber es war nur eine Schreckschusspistole, und der Angestellten ist nichts passiert. Große Beute wurde da auch nicht gemacht; denn es ist ja immer nur ein Minimum an Bargeld in der Kasse. Das lohnt sich echt nicht“, so Günter Eggers.

Viele positive Erinnerungen verbindet er mit all den Stammkunden, die ihm in harten Zeiten die Treue gehalten haben und denen er ein dickes Dankeschön ausspricht. Auch Shop und Backzone werden laut Eggers sehr gut angenommen. Dass auch das Mehrwegbechersystem sehr sehr gut angenommen wird, freue ihn ebenfalls.

Was er jetzt mit seiner vielen freien Zeit anfangen wird? „Also erstmal warten meine zweijährige Enkeltochter Lea und Dackel Anton. Die Fische warten auch; denn ich bin ja Angler. In Haus und Garten gibt es auch immer genug zu tun. Und meine Frau wird mir schon einen Zettel hinlegen“, so der 65-Jährige mit verschmitztem Grinsen.

Ausbildung bei Eggers

Statt mehr Freizeit mehr Arbeit – das ist nun für Nachfolger Robin Schwegler Programm. Der 26-Jährige hat sich Anfang 2018 selbstständig gemacht, nachdem er zuvor eine Ausbildung zum Automobilkaufmann absolvierte und zwei Jahren in dem Beruf arbeitete. Mit der Übernahme der Zapfsäulen an der Kaiserstraße leitet er drei Tankstellen – gemeinsam mit einem 20-köpfigen Team. Und nun zu der kleinen Bilderbuchgeschichte: Die Eltern des neuen Pächters, Martina und Roland Schwegler, haben 2004 bei Günter Eggers die Shell-spezifische Ausbildung gemacht, bevor sie sich selbstständig machten. Heute betreiben sie Tankstellen in Oberhausen, Gelsenkirchen und Bottrop. Robin Schwegler: „Mein Bruder Kevin ist auch dabei. Es bleibt also alles in der Familie.“