Pädagoge aus Wetter sieht in Corona einen "Augenöffner"

Wetter Uwe Füg vom Philologenverband NRW zum Stellenwert von Bildung und das Lehren und Lernen in der Krise. Die auch ihr Gutes hat, sagt er.

Wetter. Für Uwe Füg ist die Corona-Pandemie ein Augenöffner für den Stellenwert von Bildung in unserem Land. Denn in der Tat hat Corona die Defizite im Schulsystem deutlich sichtbar gemacht. Eines der größten: die Digitalisierung. Die Lokalredaktion hat mit dem Pädagogen aus Wetter, der auch Bezirksvorsitzender für den Bezirk Hagen im Philologenverband NRW ist, über das Thema Lehren und Lernen in der Corona-Krise gesprochen.

Solange der Präsenzunterricht sich nur irgend aufrechterhalten ließ, offenbarte sich die digitale Misere nur stellenweise. Jetzt zeigt sie sich nahezu flächendeckend. Online-Unterricht in Schulen ohne W-Lan, ohne Endgeräte für Lehrer und Schüler kann nicht funktionieren. Wobei sich die Frage stellt, ob tatsächlich nur der Materialmangel das Problem ist, oder ob es bisweilen auch am mangelnden Engagement von Pädagogen liegt, wenn digitaler Unterricht nicht gelingt?

Uwe Füg: Mehr als 90% der Kolleginnen und Kollegen stemmen das Distanzlernen mit immensem Einsatz und Aufwand und verschiedensten Materialien und auf unterschiedlichsten Kommunikationswegen, daher wäre es unfair, ihnen mangelndes Engagement oder Desinteresse vorzuwerfen. Wobei es sicherlich eine Frage der grundsätzlichen Affinität zu digitalen Medien ist. Selbst in meiner Generation von Lehrern um die 40 muss die ja nicht per se vorhanden sein. Bei der unheimlichen Geschwindigkeit der technischen Entwicklung kann durchaus der eine oder andere abgehängt worden sein. Und natürlich haben wir auch viele ältere Kollegen im Boot. Wie die dazu stehen, kann man schlecht sagen. Das ist sehr unterschiedlich, da gibt es eine unheimlich große Bandbreite.



Wird die digitale Kompetenz von Lehrern geschult, gibt es dazu verpflichtende Standards? Müsste oder sollte es sie geben?

Es ist durchaus wichtig, dass es grundsätzliche Standards gibt. Also man muss erwarten können, dass man auch als Lehrer vor der Pensionierung eine E-Mail schreiben bzw. empfangen kann. Das Ideal vom lebenslangen Lernen muss ebenso für uns Lehrer gelten. Natürlich wird es einige wenige Kollegen geben, die sich den neuen Medien verschließen, aber auch sie müssen in der heutigen Zeit Mindeststandards erfüllen. Aber für jemanden, der gar keine Affinität dazu hat, ist die Kommunikation mit Schülern etwa über den Messenger Logineo NRW schwer. Ich erinnere mich, dass kurz vor meinem Abgang in Herdecke die Lernplattform Its learning an der Friedrich-Harkort-Schule eingeführt wurde. Den Umgang damit hatte ich nicht mehr gelernt; in Hagen holte es mich dann wieder ein. Aber es macht digitalen Unterricht ganz anders möglich. Für die Nutzung gibt es oftmals Schulungen der Anbieter, die die dann auf die Weitergabe im Kollegium abzielen. Und natürlich gibt es grundsätzlich auch Digitalbeauftragte an den Schulen.



Zumeist dreht sich in der öffentlichen Wahrnehmung vieles um digitale Missstände an weiterführenden Schulen, aber sie existieren ja auch an Grundschulen. Ist die Auswirkung dort anders?

Die Bandbreite der Missstände ist an Grundschulen genauso groß wie in den Jahrgängen 5 und 6 der weiterführenden Schulen. Wobei die Digitalisierung an Grundschulen häufig noch nicht so weit fortgeschritten ist und es zudem eine noch größere Heterogenität der Schüler gibt. Bei den Lehrern sehe ich da keine Probleme, die sind willig, ihre Inhalte zu vermitteln. Der Punkt ist allerdings, dass man einige Kinder gar nicht erreicht. Das Kontakthalten ist schwierig; da droht schon eine gewisse Vereinsamung. Denn die Menge an Sozialkontakten haben die Schüler jetzt hoffentlich nicht. Und ja, es ist so, dass der eine oder andere durchs Sieb rutscht. Auch ich habe einen Schüler, den ich in diesem Jahr noch nicht gesehen oder gehört habe. Das ist in der Tat schwierig. Wenn dann an Grundschulen digitale Strukturen nicht vorhanden sind, ist der nächste Weg das Telefon. Da kann es dann zu Kommunikationsproblemen kommen, etwa wenn Lehrer von den Eltern wegen Sprachschwierigkeiten nicht verstanden werden oder weil es ganz einfach die Rufnummer nicht mehr gibt.

Das alles entblößt die Pandemie...

Ja, die Corona-Pandemie ist ein Augenöffner für diesen Bereich. Wenn Bildung wirklich so wichtig und der Schlüssel zum Erfolg sein soll, dann gilt es, den Stellenwert von Bildung zu überdenken. Und dann ist es notwendig, da mehr Geld hineinzustecken. Das Problem ist, dass die Kommunen in der Verantwortung sind, aber viele einfach pleite sind. Da muss das Land vielleicht doch noch mal zügig und unbürokratisch nachfinanzieren. Das erhoffe ich mir jedenfalls, und es ist ein Wille und Wunsch der Schulen, damit man die Digitalisierung mit Nachdruck vorantreiben kann.



Ein großes Problem beim Online- bzw. Hybrid-Unterricht ist der Datenschutz, der oftmals zu einem wahren Unterrichts-Spagat für die Lehrer führt. Sollte es für Schulen Sonderregelungen geben?

In der Tat ist der Datenschutz in der momentanen Situation eine Geißel. Er ist wichtig und ansonsten auch hochzuhalten, aber momentan bremst er noch weiter aus, was ohnehin schon nur schwierig möglich ist. Wenn ich Kinder z.B. nicht anders als per WhatsApp erreichen kann, soll ich dann gar nicht den Kontakt mit ihnen halten oder eher den Datenschutz ignorieren?

Bei allem Negativen, wird die Pandemie aber doch sicher auch etwas Positives bewirken?

Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das digitale Lernen abrupt endet. Man wird an vielem festhalten, es wird viel Positives hängenbleiben, und damit wird auch eine Veränderung des Unterrichts einhergehen - allerdings keine, die den Präsenzunterricht in Frage stellen würde. Tatsächlich ist die Pandemie eine komische Erfahrung, auf die viele gerne verzichtet hätten. Wenn sie denn Augenöffner für die Missstände ist, hat sie auch etwas Gutes, und uns als Menschen bringt sie auch weiter. Und wenn sie uns nur zeigt, wie wichtig Sozialkontakte sind. Auch das wird hängen bleiben. Das direkte und soziale Miteinander wird jetzt in und nach der Pandemie hoffentlich andere Wertschätzung erfahren.

Zur Person

Uwe Füg ist Lehrer für Englisch und Latein am Gymnasium Hohenlimburg; einige Jahre unterrichtete er auch an der FHS in Herdecke.

Zur Bezirksgruppe Hagen des Philologenverbandes NRW gehören u.a. die Mitglieder an Hagener Gymnasien und Gesamtschulen sowie an der FHS Herdecke, am Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter, am Städtischen Gymnasium Gevelsberg und am Reichenbach Gymnasium Ennepetal.