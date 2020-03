Paukenschläge zum Ende der Ausstellung

Die Filmbilder aus den sechziger Jahren ruckeln, und auch die Tonspur ist erst nachträglich unterlegt worden. Die Roulette-Kugel im verrauchten Raum tanzt - und aus dem Publikum im Herdecker Kino Onikon ruft ein Zuschauer: „Nach zwölf wurde da gezockt.“ Die Aufnahmen sind im Hagener Jazz-Club in der Kinkelstraße entstanden. Unter den Gästen war damals immer wieder Peter Reuter. Der Modezeichner und Porträtkünstler mit internationaler Geltung ist immer mal wieder in dem Streifen zu sehen. Was den Jazzclub angeht, wird sich zum Ende der Peter-Reuter-Schau in der Ruhr-Galerie gleich neben dem Kinosaal ein Kreis schließen. Das ist nur eine von drei Überraschungen, die Ausstellungsinitiator Uli Weishaupt für die Gäste der Finissage hatte.

In einem Archivschrank der Künstlerin Roswitha Lüder hatte Weishaupt ein Dutzend großformatiger Porträtskizzen gefunden, allesamt angefertigt an nur einem Nachmittag im Jahre 1960. Die Bilder waren noch nie in einer Ausstellung gezeigt worden und „gehörten an die Luft“, befand der Herdecker Kino-, Kunst- und Heimatfreund. In Herdecke wohnt auch noch die Schwester des 2002 in Wuppertal verstorbenen Künstlers, der die ganz Großen der damaligen Kulturszene gemalt hat. Internationale Stars wie etwa Marlene Dietrich.

Eine ihrer Schallplatten kann sich jetzt auf dem Plattenteller von Uli Weishaupt drehen. „Die neue Marlene“ heißt die Scheibe. Michaela Beiderbeck hat sie Weishaupt beim Abschluss der Ausstellung zum Geschenk gemacht. Womit die erste der drei von Weishaupt im Vorfeld angekündigten Überraschungen geklärt war: Michaela Beiderbeck betreibt in Hagen an der Bergstraße mit ihrem Mann Gottfried das private Bunkermuseum in einem ehemaligen Luftschutzbunker aus der NS-Zeit. Und in diesem Bunker soll künftig ein Raum eigens einer Dauerausstellung mit Arbeiten von Reuter vorbehalten sein. Und wo ist der Bezug?

Doldinger will kommen

Peter Reuter war nicht nur Gast im Hagener Jazzclub, als dieser noch in der Kinkelstraße untergebracht war. Auch der Bunker beherbergte den Jazzclub, und von Reuter soll sogar eine große Arbeit an einer der Wände im Club stammen. Welcher Raum damals „Clubraum“ war und unter welchem Putz vielleicht noch das Gemalte von Peter Reuter verborgen ist – Michaela Beiderbeck will es herausfinden. Zur Geschichte des Bunkers, an die sie erinnern möchte, gehört auch ihr Interesse an der Nutzung nach dem Krieg.

Ein paar Gaben für die Erstausstattung des Reuterzimmers konnte Michaela Beiderbeck gleich mitnehmen – eine Mappe mit Drucken. Peter Reuters Schwester Eva-Maria Gille hat sie als Grundstock der Dauerausstellung gestiftet. Klaus Doldinger, und damit die zweite der Überraschungen von Uli Weishaupt, kann sie sich dann ja zur Eröffnung anschauen. Mehrfach hat Uli Weishaupt mit Doldinger, dem Komponisten der Tatort-Titelmelodie und der Musik zum Film „Das Boot“, telefoniert. Denn die deutsche Jazz-Ikone war in jungen Jahren auch in Hagen zu Gast, und von damals noch kennt Klaus Doldinger Peter Reuter. Sollte das Museum kommen, werde er sich auf den Weg machen. Dieses Versprechen gab Uli Weishaupt jedenfalls weiter.

Bilder im Café Erste Sahne

Über drei Wochen waren die großformatigen Porträts von Peter Reuter jetzt in der Ruhr-Galerie zu sehen. Platz war auch für seine imaginären Landschaftsbilder. In ausgelegten Mappen war zudem nachzublättern, mit welchen internationalen Stars der Hagener Peter Reuter damals auf Tuchfühlung war. Mit dem Ende der Ausstellung in der Galerie kommt für manche Bilder der Anfang einer neuen Hängung: Das Café „Erste Sahne“ in der Her­decker Fußgängerzone will Reuters Bilder zeigen – Uli Weishaupts dritte Überraschung.