Polizei warnt vor Betrugsmasche mit Corona-Impfung

Wetter Gegen Geld versuchen Kriminelle, Bürgern am Telefon Corona-Schutzimpfungen zu verkaufen. Die Polizei EN warnt ausdrücklich davor.

Wetter/Herdecke. Vor einer neuen Betrugsmasche warnt die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr: Im Hinblick auf die Corona-Impfungen versuchten Kriminelle, die Angst und Unsicherheit der Bevölkerung auszunutzen und begingen dabei Straftaten, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Unterschiedliche Geschichten am Telefon

Ein kurzer Anruf und eine freundliche Stimme am Telefon bietet beispielsweise die Corona-Schutzimpfung eines bekannten Herstellers zum Kauf an. Die Täter setzen bei ihren Gesprächen gezielt psychologische Mittel ein, um sich skrupellos zu bereichern. So versprechen sie ihren Opfern unter anderem, früher geimpft zu werden, wenn ein Geldbetrag fließt. Angewandt würden laut Polizei aktuell unterschiedliche Geschichten - alle haben jedoch das Ziel, an Geld oder Wertsachen zu gelangen. Oft geben die Anrufer an, im Auftrag eines an der Herstellung des Impfstoffes beteiligten Pharmakonzerns oder einer Arztpraxis zu arbeiten. Bei Anrufen aus einer angeblichen Arztpraxis wird den Opfern erklärt, dass ein Arzt bei ihnen vorbeikommt, um die Impfung durchzuführen.

Impfstoff nicht frei verkäuflich

Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis warnt ausdrücklich vor solchen Betrugsmaschen. Und stellt klar: Die Impfung gegen das Coronavirus ist grundsätzlich kostenfrei. In NRW wird aktuell ausschließlich sowie durch mobile Teams zur Versorgung in Alten- und Wohnheimen geimpft. Die aufgebaute Impfstruktur sieht

zum gegenwärtigen Zeitpunkt zudem eigenständige Impfungen des

Krankenhauspersonals vor. Der Impfstoff wird nicht auf dem freien Markt verkauft und kann somit auch nicht käuflich erworben werden.

Verhaltenstipps der Polizei

Folgende Verhaltensweise empfiehlt die Polizei allen, bei denen ein solcher Anruf in offensichtlich betrügerischer Absicht eingeht:

- Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein. Legen Sie den Hörer auf und verständigen Sie anschließend die Polizei.

- Fremde haben in Ihrer Wohnung nichts zu suchen. Lassen Sie keine nbekannten Personen rein. Bestellen Sie Fremde im Zweifelsfall für einen späteren Zeitpunkt, wenn Vertraute bei Ihnen sind zur Unterstützung.

- Jemand beabsichtigt sich ohne Ihr Einverständnis Zutritt zu Ihrer Wohnung zu verschaffen? Rufen Sie laut um Hilfe, um andere auf Ihre Notlage aufmerksam zu machen. Verständigen Sie umgehend die Polizei.

- Sie sind Opfer von Betrügern geworden? Erstatten Sie umgehend eine Strafanzeige bei der Polizei. Dies geht beispielsweise per Telefon, vor Ort in der Polizeiwache in Wetter, Kaiserstraße 175, bzw. bei der Polizei in Herdecke, Kirchplatz 3, per Post oder online über die Internetwache. Diese ist hier erreichbar unter https://service.polizei.nrw.de/anzeige