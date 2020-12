Präsenzgottesdienste nur mit Anmeldung besuchen

In katholischen Kirchen in Wetter und Herdecke finden auch Präsenzgottesdienste statt. Besucher müssen aber angemeldet sein.

Wetter/Herdecke. Auf vielen Wegen versuchen die Kirchengemeinden in Wetter und Herdecke über Weihnachten für die Gläubigen da zu sein - wenn auch meistens nicht mit Präsenzgottesdiensten. Aber es gibt Übertragungen und Aufzeichnungen und bei den Katholiken im Pastoralverbund an den Ruhrseen sogar Präsenzgottesdienste, aber nur für längst Angemeldete.

Christmetten an Heiligabend

"Im Einklang mit dem Erzbistum Paderborn, dem Dekanat Hagen Witten und nach Verordnungen des Landes NRW wollen wir am 24., 25. und 26. Dezember an den öffentlich gefeierten Eucharistiefeiern festhalten", heißt es dazu auf der Homepage des Pastoralverbunds an den Ruhrseen. Die Anmeldefrist ist bereits am Montag abgelaufen. Folgende Gottesdienste finden an den Feiertagen statt: Heiligabend, 24. Dezember, 18 Uhr Christmette in St.Philippus und Jakobus Herdecke und St. Urban Ende; 20 Uhr Christmette St. Peter und Paul Wetter, 22 Uhr Christmette St. Elisabeth Ende; am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, 9.30 Uhr St.Peter und Paul Wetter, 11 Uhr St.Philippus und Jakobus und St. Urban; 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, 9.30 Uhr St.Peter und Paul Wetter, 11 Uhr St.Philippus und Jakobus und St. Urban sowie Sonntag, 27. Dezember, 9.30 Uhr St.Peter und Paul Wetter, 11 Uhr St.Philippus und Jakobus und St. Urban.

Kirchen geöffnet

Zudem sind die drei Pfarrkirchen St. Peter und Paul in Wetter sowie St. Philippus und Jaokobus in Herdecke und St. Urban in Ende am

Heiligen Abend von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Alle Bürger können dort mit ihren Familie privat beten und das Licht aus Betlehem mit nach Hause nehmen. Nicht vergessen: In der Kirche gilt, Abstand voneinander zu halten. Die geplanten nachmittäglichen Gottesdienste in den drei Pfarrgemeinden werden nicht stattfinden.

Gottesdienst für daheim

Wer dennoch lieber einen Gottesdienst zuhause feiern möchte: Dazu gibt es eine Ausarbeitung, die durch Videos, Lieder und Mitwirkende des Krippenspieles ergänzt wird. Den Gottesdienst für zuhause kann man von der Homepage des Pastoralverbundes www.pv-andenruhrseen.de herunterladen.

In den katholischen Gemeinden Wengern und Grundschöttel sind alle Präsenzgottesdienste an Feiertagen und am Sonntag abgesagt.

Unter den Freikirchen:

Die Ruhrkirche sendet am 24.12 ab 14 Uhr unter dem Titel hohohome auf ruhrkirche.com, oder auf Youtube. Infos dazu finden sich unter https://ruhrkirche.com/#cheiligabend