Raser machen Lokalpolitiker in Wetter rasend

Seit 2018 haben sich die Fraktionen in verschiedenen Sitzungen immer wieder mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet beschäftigt. Mit wenig Erfolg, wie die CDU meint. Die Christdemokraten formulierten nun in einem Antrag für den Umwelt- und Verkehrsausschuss, dass „in bestimmten Straßen offensichtlich dringender Handlungsbedarf besteht“. Bei einer Enthaltung stimmten schließlich alle Parteien dafür, dass es in Wetter künftig vermehrt Verkehrskontrollen geben müsse. Die Kreispolizei soll aktiver werden und ihre Messungen unabhängiger von Unfallschwerpunkten umsetzen.

In seiner Antragsbegründung führte Hans-Peter Pierskalla zunächst Beispiele an. Nach umfangreichen Verkehrszählungen in ganz Wetter verwies der CDU-Fraktionsvorsitzende auf innerstädtische Höchstgeschwindigkeiten und ein deutliches Überschreiten des Limits: Osterfeldstraße 92 bzw. 103 km/h je nach Richtung, Schmiedestraße 110 bzw. 115 km/h auf der Gegenfahrbahn. Ebenfalls auffällig seien die Trienendorfer Straße in Friedhofsnähe sowie die Tempo-20-Zone in der unteren Kaiserstraße. Politisches Ziel war es demnach auch, dass die Polizei an Stellen kontrolliere, die bis dahin nicht so sehr in deren Fokus standen. Ausschuss-Mitglied Alexander Stuckenholz von der FDP ergänzte, dass auch in Volmarstein oft Raser unterwegs seien und es dort ebenfalls zu Verkehrsgefahren komme.

Auf Pierskallas Frage, ob die Erkenntnisse zu einem veränderten Verhalten der Behörden führten, antwortete Frank Schauerte von der Stadt Wetter. Die Verwaltung stehe in ständigem Kontakt mit der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises, die wegen des Coronavirus zuletzt weniger geblitzt habe. „Das werde aber bald wieder verstärkt geschehen, zum Beispiel an der Trienendorfer Straße“, so Schauerte. Zudem liege es nach seiner Einschätzung „in der Natur des Menschen, dass manche nachts mal richtig Gas geben“. Und die Polizei könne nun mal nicht zu jeder Zeit kontrollieren. Die war in Wetter seit dem 1. Januar 2019 bis jetzt 265 Mal an 62 Örtlichkeiten mit Geschwindigkeitsmessungen im Einsatz, hieß es.

Falscher Standort

Damit gab sich der CDU-Fraktionsvorsitzende aber nicht zufrieden. Pierskalla wolle den Bogen nicht überspannen, doch vermisse er Kontrollen beispielsweise in der unteren Kaiserstraße. „Dort steht die Polizei schon mal am Abzweig Lidl, das ist für mich aber ein uninteressanter Standort.“ Im zentralen Abschnitt der Innenstadt von Alt-Wetter sei das Ignorieren von vorgeschriebenen 20 km/h längst „kein Spaß mehr“. Bisher orientieren sich die Ordnungshüter bei der Auswahl von Örtlichkeiten eher an Unfallschwerpunkt. Doch dieses Kriterium alleine reiche nicht, auch andere Abschnitte sollten ins Visier rücken. Dem pflichtete Michael Kramer von der SPD bei, der sich auch für Wengern verstärkt Messungen wünscht. „Wobei wir Bürger die Polizei darauf hinweisen können.“

Schlussendlich verständigten sich die Fraktionen angesichts vorliegender Zahlen des Ordnungsamtes darauf, dass die Stadtverwaltung erneut die Verantwortlichen der Kreispolizei auf die Lage in Wetter hinweisen soll. Denn die Geschwindigkeitskontrollen seien hier „nicht im gewünschten Umfang erfolgt“..