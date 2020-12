Rat appelliert an Herdecker: Bitte keine Böller

Herdecke Die Städte wollen eine einheitliche Linie im EN-Kreis. Bis die gefunden ist, appellieren sie an die Bürger, auf Böller zu verzichten.

Verbote hat es in Zusammenhang mit Corona in den letzten Monaten genug gehagelt. Deshalb hat der Rat der Stadt Herdecke auch nicht über ein vollständiges Böller-Verbot zu Silvester reden wollen. Aber eine deutliche Empfehlung gibt es schon: Die Herdecker sind aufgerufen, „auf Pytotechnik zum Silvesterfest zu verzichten.“ Verbote auf öffentlichen Plätzen sieht die Verwaltung nicht. Das würde das Problem lediglich verlagern.

Die Lage im Land ist nicht leicht überschaubar. Pauschal ist das Zündeln von Böllern und Feuerwerk in NRW nicht verboten. Aber Ministerpräsident Armin Lascht hat an die Bürger appelliert, auf Kracher zu verzichten - selbst wenn sie schon gekauft sind. Mit dem Nachschub ist es ohnehin schwierig: Den Händlern in NRW ist der Verkauf von Feuerwerk derzeit verboten. Gefürchtet werden Ansammlungen in der Silvesternacht - ganz gegen die Stoßrichtung des Lockdowns.

CDU und Grüne im Rat Herdecke hatten den Verzichts-Appell gemeinsam auf den Weg gebracht. Das sei „richtig und wichtig“, auch zu einem Umdenken bei der umweltbelastenden Pyrotechnik zu kommen, so CDU-Fraktionssprecherin Julia Brunow. Für eine Abschaffung des traditionellen Feuerwerks sprächen Schädigung von Klima und Gesundheit, eine hohe Unfallgefahr und der Lärm, der Haus- und Wildtiere verängstige.

Oliver Haarmann von der AfD begrüßte zunächst, das im Rat über einen Appell und nicht über ein Verbot diskutiert werde. „Silvester hat durch das traditionelle Böllern eine besondere Ventilfunktion“, stellte er auch für die aktuelle Lockdown-Phase fest. Wilhelm Huck von der FDP sah bei Silvester ebenfalls „viel Tradition im Spiel.“ Dem Appell für einen Böllerverzicht konnte er zustimmen. Einer Abschaffung des traditionellen Silvesterfeuerwerks wollte er damit aber erklärtermaßen nicht das Wort reden.

Nico Fischer warb von Die Partei warb dafür, gleich auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Er wäre auch für ein Verbot zu haben gewesen. Ebenso Dieter Kempka von der Linken: „Der Appell ist völlig in Ordnung“, stellte er fest, „auch wenn ein Verbot besser wäre. Wenn da nur nicht so viel dran hinge wie etwa die Arbeitsplätze...“

Mit dem grundsätzlich Sinn oder Unsinn traditioneller Pyrotechnik wollen sich die Herdecker Ratsmitglieder beschäftigen, wenn auch der letzte kleine Rauch aus der Silvesternacht verraucht ist. Im Februar soll darüber geredet werden, welche Alternativen es bei Donnerschlag und Lichterregen gibt. Dann sollen auch die Bürger „im Rahmen einer digitalen Beteiligung“ einbezogen werden, so jedenfalls der Wunsch der Antragsteller.

Verbote für diesen Jahreswechsel auch in Herdecke sind damit noch nicht vom Tisch. In Herdecke soll die Verwaltung nun prüfen „und gegebenenfalls in Abstimmung mit den anderen Städten und dem Ennepe-Ruhr-Kreis untersagen.“