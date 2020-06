Schule auch in Wetter nach Corona vom Alltag weit entfernt

Wer von den Schülerinnen und Schülern trägt denn jetzt die meiste Last der Corona-Zeit? Der Abi-Jahrgang 2020, weil vieles anders lief als geplant? Der Abi-Jahrgang 2021, weil sich bei ihm größere Lernlücken auftun können? Oder all die Jungen und Mädchen, denen jetzt Bausteine fehlen in Fächern, die beim Lernen aufeinander aufbauen? Im Schulausschuss gab es jetzt ansatzweise Antworten dazu. Vertreterinnen der Schulen brachten nach Wochen des Homeschoolings und Tagen des Präsenzunterrichts die Politik auf den neuesten Stand.

Mitte April war plötzlich Schluss mit Schule, wie Kinder, Eltern und Lehrer sie bisher kannten. Wochen vergingen mit Hygieneregeln, Abstand schaffen, Unterricht in neuen Konstellationen planen – und der Aufgabenstellung für all die Schülerinnen und Schüler daheim. Unter dem Strich sei das Lernen zuhause „für viele Schüler gut gelaufen“, so Regina Lensing von der Grundschule in Wengern stellvertretend für die Grundschulen im Stadtgebiet. Den Bemühungen der Lehrer, aber auch der Eltern sei das geschuldet.

Ob über Emails, Lernplattformen oder Papier-Pakete mit Aufgaben – das Homeschooling habe seine Grenzen gezeigt. Vertiefen von Unterrichtsstoff sei auf diesem Wege vielleicht möglich, „neue Inhalte gehen nicht“, so Regina Lensing, die sich froh zeigte, „dass wir jetzt wieder Präsenzunterricht haben. Jetzt kommen tageweise immer einzelne Jahrgangsstufen, aufgeteilt in kleine Lerngruppen. Zum täglichen Einüben aber wie vorher im täglichen Klassenverband reiche das nicht.

Digitale Ausstattung Die Ausstattung mit Handys, Tablets oder Laptop-PCs spielt beim Homeschooling eine große Rolle. Berührt davon sind Schulen, Lehrer und die Schüler. Es geht um Geräte, aber auch um Leitungskapazitäten und Programme. Welchen Bedarf die digitalen Unterrichtsangebote offenbart haben, will die Stadt Wetter jetzt erfragen.

Alles andere als normal ist auch der Unterricht am Geschwister-Scholl-Gymnasium. 150 bis 170 Jungen und Mädchen kommen hier aktuell über die Schwelle. Sonst sind es weit über 700. Neue Räume wie die Mensa sind für den Unterricht auf Abstand entdeckt worden. Die Lerngruppen bleiben an einem Ort, die Lehrer wechseln – und bringen sich ihr Hygiene-Putzzeug gleich mit.

Für den Abi-Jahrgang 2020 habe Corona nach den Osterferien anders als sonst noch ein Extra-Lernangebot beschert. Auch wenn es freiwillig war, sei es doch von fast allen Abiturienten angenommen worden. „Wie aber soll all der Stoff jemals nachgeholt werden?“, fragte Kerstin Reinhardt, die im Schulausschuss sitzt und deren Tochter im nächsten Jahr Abi macht. Ursula Zimmer, Leiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, glaubte „nicht, dass das so große Lücken reißt.“ Sie habe auch die nachfolgenden Jahrgänge im Blick, wo der Stoff etwa in den Sprachen aufeinander aufbaue. „Wir hängen da in der Luft.“