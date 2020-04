Schulen und Verwaltung: Neue Dynamik in Corona-Zeiten

Seit Mittwochabend gibt es auch in den beiden Ruhrstädten eine neue Dynamik in der Corona-Krise. Das liegt einerseits an den politischen Entscheidungen in Berlin und Düsseldorf, andererseits auch an örtlichen Entwicklungen. Ein Überblick.

Krankenhaus Herdecke

Bei einem Mann, der sich in der Früh-Rehabilitations-Station im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke befand, bestätigte sich der Corona-Verdacht. Das GKH hatte den Patienten mit einem zunächst negativen Abstrich aus einer anderen Klinik übernommen, wo er Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte. Als sich jetzt in der Ender Klinik aber Atemnot (respiratorische Symptome) bemerkbar machte, folgte ein weiterer Virus-Test – nun mit positivem Ergebnis. Der Patient kam zur weiteren Betreuung auf die Isolierstation. In einer ersten Mitteilung war von einer Frau die Rede, das korrigierte nun das GKH.

„Wir haben uns umgehend mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt und alle notwendigen Maßnahmen gemeinsam in die Wege geleitet“, teilte Krankenhaus-Sprecherin Alexandra Schürmann auf Anfrage mit.

Sie ergänzte am Donnerstag, dass sich nun 26 GKH-Mitarbeiter aus dem Frühreha-Umfeld in häuslicher Quarantäne befinden. Dabei gehe es auch um Vorsichtsmaßnahmen. „Es sind auch Personen darunter, die keinen direkten Kontakt mit dem betreffenden Patienten hatten“, so Schürmann. Die jeweils zuständigen Gesundheitsämter nahmen am Donnerstag bei den 26 Angestellten Abstriche. Im Gemeinschaftskrankenhaus gebe es aktuell nur noch einen weiteren Corona-Patienten, und zwar jener aus den Niederlanden (wie berichtet). Er befinde sich weiter auf der Intensivstation.

Seniorenhaus Ende

Auch im Seniorenhaus Kirchende ist dem Vernehmen nach keine Panik ausgebrochen. In der dortigen Demenz-Station mit 19 Bewohnern gab es einen positiven Corona-Test und weitere Abstriche von den mobilen Diagnostik-Fahrzeugen des Kreises. „Der Wohnbereich war getrennt vom Heim“, teilte der Ennepe-Ruhr-Kreis mit. Noch erfreulicher: „Alle Testergebnisse sind negativ.“ Auch Angehörige von nicht betroffenen Bewohnern, die in der großen Anlage leben, seien über die Entwicklungen informiert und sollten somit beruhigt worden, wie die Redaktion aus anderer Quelle erfuhr.

Stadt Wetter

Die Stadt Wetter mit ihrem eingerichteten Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) wartete am Donnerstagmittag noch auf Ausführungen aus Düsseldorf. Zu klären sei, ob das Geschwister-Scholl-Gymnasium und die Sekundarschule am See schon am Montag oder erst im Laufe der nächsten Woche für die Abschlussjahrgänge vor den Prüfungen öffnen.

Als Schulträger wolle die Stadt bzw. die zuständige Abteilung für gute Hygienebedingungen sorgen, dass also ausreichend Waschmöglichkeiten mit Seife und Tüchern vorhanden sind. „Zudem wollen wir in den Gebäuden die Reinigung intensivieren“, so Bürgermeister Frank Hasenberg mit Blick auf die 93 Abiturienten und 65 Sekundarschul-Abgänger.

Weitere Entscheidungen wie Abstandswahrung, das empfohlene Tragen von Schutzmasken oder ÖPNV-Voraussetzungen müssten andere treffen, sei es das Land, Lehrer oder Eltern bzw. erwachsene Schüler und so weiter.

Die Stadt wiederum wolle über das personell verstärkte Ordnungsamt ab Montag mit den Einzelhändlern klären, wie vor und in den dann geöffneten Geschäften (bis 800 Quadratmeter) Regeln eingehalten werden. Die Stellen der Verwaltung bleiben bis mindestens 4. Mai geschlossen, der Bürger-Kontakt und Anliegen sollen weiterhin hauptsächlich telefonisch erfolgen. Bedauerlich sei laut Hasenberg zudem, dass neben dem Seefest auch das Oldtimer-Treffen ausfallen muss.

Stadt Herdecke

Bei der langen SAE-Sitzung im Rathaus sprachen die städtischen Verantwortlichen vor allem über Hygienefragen am Friedrich-Harkort-Gymnasium und in der Realschule. „Wir hatten vorausschauend schon vor einiger Zeit Desinfektionsmittel, dazugehörige Spender und mehr bestellt. Auch wenn es Schwierigkeiten in Sachen Lieferzeiten gibt, sehen wir uns beim Thema Waschlösungen gut aufgestellt und wollten uns bestmöglich vorbereiten“, so Stadtsprecher Dennis Osberg. Gleichwohl bleibe die Frage, wie der Verbrauch dann konkret ausfalle.

Die Stadtspitze geht davon aus, dass in den nächsten Tagen konkretere Hinweise aus Düsseldorf zu den Erlassen oder zur veränderten Corona-Schutzverordnung kommen. Denn das betreffe ja auch den Einzelhandel, der unter Auflagen ab dem 20. April wieder öffnen darf (womöglich unter ähnlichen Voraussetzungen wie derzeit Lebensmittel-Geschäfte). „Wir schreiben die Händler jetzt an, um erste Anhaltspunkte zu nennen. Dann soll das Ordnungsamt vor Ort sowohl beraten und auch kontrollieren“, so Osberg.

Vor vielen offenen Fragen stehen aktuell auch die Schulleitungen in Wetter und Herdecke, nachdem am Donnerstag bekannt geworden war, dass der Schulbesuch ab Donnerstag, 23. April, für die Abschlussjahrgänge freiwillig sein soll. Hier würden Verantwortung und Entscheidung auf die Schüler beziehungsweise deren Eltern abgeschoben, meint Anke Lohscheidt, Konrektorin der Realschule am Bleichstein in Herdecke, die sich klarere Vorgaben vom Schulministerium erhofft hatte und sich „sehr unglücklich" mit der Situation zeigte. Zumal auch nicht klar sei, welche Lehrer denn überhaupt zur Verfügung stehen würden. Der diesjährige Abschlussjahrgang der Herdecker Realschule ist mit 72 Schülerinnen und Schülern dreizügig. Klare Anweisungen hatte sich auch Ursula Zimmer, Leiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Wetter, gewünscht. Wobei sie sich um den aktuellen Abi-Jahrgang keine Sorgen mache: „Es hat noch nie einen Abi-Jahrgang gegeben, der so viel Zeit zum Vorbereiten hatte." Sie verstehe, dass manche sich allein gelassen fühlten, aber die Schüler hätten Aufgaben für alle vier Abifächer gehabt und auch Kontakt zu den Lehrern. Die Situation werde nicht zu Lasten der Schüler gehen, versicherte Ursula Zimmer. Allein: Vieles sei offen und unklar, etwa auch, welche Lehrer zur Risikogruppe gehörten oder welche Vertretungskräfte zur Verfügung stünden. Skype-Konferenzen und Sitzungen gehörten derzeit zu ihrem Alltag, wobei vieles am Ende des Tages doch wieder im Papierkorb lande. Fest steht jedoch: Die erste Abi-Klausur wird am 12. Mai geschrieben. eli