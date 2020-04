Schulstart trotz Corona: Vom Alltag weit entfernt

Gleich vier Mal hat Thomas Rosenthal, Leiter der Sekundarschule in Wetter, gestern Jungen und Mädchen in Empfang genommen. Der zeitlich versetzte Start nach der Zwangspause durch Corona war nicht der einzige Versuch, Schülerinnen und Schüler auf Abstand zu halten.

Dabei stehen fürs Erste ja nur ausgewählte Jahrgänge vor den Schultüren: Die zehnten Klassen der Sekundarschule in Wetter waren pflichtgemäß ebenso vollzählig erschienen wie der Abschlussjahrgang der Realschule in Herdecke. Die Abi-Vorbereitung dagegen ist freiwillig: Beinahe vollständig wurde das Angebot am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter und der Friedrich-Harkort-Schule in Herdecke genutzt.

Die Wiedersehensfreude nach Wochen ohne Schule und Schulfreunde blieb getrübt. „Es fiel einigen Schülern auf dem Hof schon sehr schwer, sich nicht in den Arm zu nehmen“, so Anke Lohscheidt, Leiterin der Realschule. Keine Umarmungen hieß es auch in der Sekundarschule in Wetter. Schon auf dem Hof waren Markierungen angebracht, an einem Seifenspender vorbei („Eine Hand drunter halten, mit dem Ellenbogen der anderen Hand drücken“) ging‘s in die Klassenräume. Aus drei Klassen an der Sekundarschule sind acht Lerngruppen geworden, an der Realschule wird in sechs Gruppen unterrichtet.

Stundenpläne ungültig

Die alten Stundenpläne haben ihre Gültigkeit verloren. An der Sekundarschule wird nicht einmal im alten Doppelstunden-Rhythmus unterrichtet sondern jetzt in vollen Zeitstunden. Mit Blick auf den Abschluss werden in Wetter Materialien für Deutsch, Mathe und Englisch durchgeackert. An der Realschule in Herdecke kommen die Fächer Geschichte, Politik und Physik hinzu. Die Aufspaltung der Klassen macht mehr Lehrer pro Klasse nötig, und die Zahl der Räume lässt sich auch nicht einfach verdoppeln. Mit Blick auf eine weitere Öffnung der Schulen stellt Thomas Rosenthal, Leiter der Sekundarschule fest: „Unterricht wie gewohnt wird auf absehbare Zeit nicht stattfinden können.“ Das liegt auch daran, dass rund ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer zu den von Corona besonders gefährdeten Gruppen zählen. Das kann sich am Alter festmachen, aber auch an Vorerkrankungen.

Diese Lehrerinnen und Lehrer stehen für den Unterricht in den Schule nicht zur Verfügung, wohl aber für das „Lernen auf Distanz“. Das geht auch mit Mailaufgaben weiter, während die Jungen und Mädchen der Abschlussjahrgänge schon wieder Platz nebeneinander nehmen – auch wenn der Abstand zum „Spicken“ zu groß bleibt. Tuscheln bei umgespanntem Mundschutz ist auch nicht so effektiv. Wobei fast alle Schülerinnen und Schüler der Empfehlung gefolgt sind, mit einer Maske in der Schule zu erscheinen. Ab Montag wird das ohnehin auch in den Schulbussen verlangt. Im Gruppenverbund, wenn alle Schülerinnen und Schüler auf ihren entfernt voneinander aufgestellten Stühlen Platz genommen haben, dürfen die Masken an der Realschule in Herdecke sogar abgenommen werden. Beim Gang durch den Flur wird dann wieder umgespannt.

Option statt Pflicht

Den Abschluss vor Augen haben auch die Abiturienten. Anders als in den Jahren vor Corona, öffnen sich für sie die Schulen nach Ostern noch einmal zu Lernangeboten in den Prüfungsfächern. Mitmachen ist „eine Option, keine Pflicht“, wie das Schulministerium in einer Mail mitgeteilt hat. Der überwiegende Teil der angehenden Abiturienten hat das Angebot angenommen. „Mindestens 90 Prozent der Abiturientia ist heute gekommen“, überschlägt Andreas Joksch, Leiter der Friedrich-Harkort-Schule. Am Geschwister-Scholl-Gymnasium waren es 89 von 93 Schülerinnen und Schülern, bilanziert Schulleiterin Ursula Zimmer. Nur eine Anfrage wegen einer möglichen Gefährdung hatte es im Vorfeld der Öffnung gegeben. „Wir konnten sie anscheinend ausräumen“, so Ursula Zimmer über die Bedenken einer Mutter, „denn der Sohn war heute anwesend.“