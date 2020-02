Skulptur am Stadtsaal in Wetter ist weg

Hans Martin Hesse traute am Samstagmorgen seinen Augen kaum. Als er wie jeden Tag am Stadtsaal vorbeifuhr, fehlten ihm nicht nur die vertrauten Platanen, sondern noch etwas ganz anderes: Die bewegliche Plastik von K. T. Neumann war plötzlich verschwunden.

Auf Nachfrage keine Auskunft

Er sah auf dem Platz nach. Dort, wo bis vor Kurzem noch die Kunstfigur stand, war der Boden nur grob hergerichtet worden. „Ich habe daraufhin die Arbeiter dort gefragt, aber sie gaben mir keine Auskunft“, so Hesse. Er meine, auf einer der Ladeflächen der Lkw Blech gesehen zu haben,. Ob das allerdings zur Plastik gehörte, vermochte er nicht zu sagen. In seiner Verzweiflung rief er sogar die Polizei und bat um Hilfe, weil er glaubte, die Skulptur sei gestohlen worden. „Nach 45 Minuten kamen dann auch Polizisten- Die meinten aber nur, ich solle mal zwei Wochen warten, die würde schon wieder auftauchen“, berichtet Hesse.

Mit dieser Antwort wollte er sich jedoch nicht zufrieden geben. So machte er sich auf den Weg zum Stadtbetrieb, doch auch da bekam er keine Auskunft. Auf dem Rückweg, der wieder am Stadtsaal vorbei führte, fiel ihm jedoch noch etwas anderes auf, das seine Aufmerksamkeit erregte. „Die Bushaltestelle vor dem Stadtsaal ist auch ziemlich ramponiert“, stellte er fest. Seine Vermutung: „Vielleicht ist einer der gefällten Bäume in die falsche Richtung gefallen und hat dabei die Skulptur sowie die Bushaltestelle beschädigt.“ Dass an den Haltestelle schon einmal Glas kaputt ginge, sei ja normal, aber dass das Dach beschädigt ist, sei ungewöhnlich.

Stadt prüft Angelegenheit

Die Redaktion fragte bei der Stadt nach. Dort nimmt man die Aussagen des Mannes sehr ernst. „Wir prüfen die Angelegenheit“, verspricht Marietta Elsche von der Stadt Wetter.

Klar ist jedoch, dass die Plastik sowieso irgendwann abgebaut worden wäre. Denn Landschaftsarchitekt Gordon Brandenfels hatte bei seinen Planungen im Vorfeld zur Umgestaltung bereits das Publikum bei der Bürgerbeteiligung beruhigt: „Die Plastik wird zunächst abgebaut, dann eingelagert und später an entsprechender Stelle im Stadtsaalumfeld wieder aufgebaut“, so Brandenfels vom gleichnamigen Planungsbüro. Dieser geplante Abbau ist jedoch jetzt noch nicht vollzogen. Wo sich die Plastik befindet und was mit ihr passiert ist, soll sich in den kommenden Tagen klären.