Am 20. Februar geht es im karnevalistischen Kalender in Wetter weiter. Ab 11.11 Uhr stürmen die Närrinnen an Altweiber das Rathaus in der Hoffnung, dass Bürgermeister Frank Hasenberg schnell und freiwillig den Stadtschlüssel übergibt. Ab 16 Uhr steigt dann die große Altweibersause im Stadtsaal. In den fünf Euro Eintritt ist für alle weiblichen Gäste auch ein Gläschen Sekt enthalten. Männer dürfen natürlich mitfeiern.