Sorge um Zufahrt für die Feuerwehr Herdecke

Klaus Heine aus Herdecke macht sich Sorgen. Er wohnt an der Berliner Straße und hat mit großem Interesse gelesen, dass nach dem Abriss der Brücke an der Schillerstraße die Feuerwehr nun gleich über drei schnelle Zufahrten zum Industriegelände der Firma Dörken gelangen kann. Für den Nacken würde er sich schon über einen zweiten Rettungsweg freuen.

„Nach der Totalsperrung der Berliner Straße besteht über Nackenhof und Ringstraße nur diese einzige Zufahrt zu einem eng besiedeltem Wohngebiet, zum Kindergarten und zum Senioren-Wohnheim“, schildert er das Problem auch in einem Anschreiben an die Feuerwehr und die Stadt Herdecke. „Mit welcher Anfahrtszeit der Hilfskräfte haben die vielen Menschen dort zu rechnen? Die Situation bei einer Blockade dieser Straßen und einzigen Zufahrt wage ich mir gar nicht vorzustellen“, führt er aus.

Erinnerungen an Großbrand

Nun ist der Nacken kein Gebiet, in dem eine Firma ansässig ist, bei der auch ein ABC-Alarm ausgelöst werden könnte. Dennoch spricht Klaus Heine aus Erfahrung. „Nur durch die ungehinderte Zufahrt zu dem Großbrand 1998 an der Berliner Straße wurden Personenschäden vermieden, und es blieb bei einem Sachschaden von allerdings einigen hunderttausend D-Mark“, erinnert er sich.

„Es ist nur zu hoffen, dass trotz der Totalsperrung der Berliner Straße ein gleich schneller Einsatz von Hilfskräften für die Bewohner von drei Hochhäusern und den vielen Dutzend Mehrfamilienhäusern an der Berliner Straße, Philipp-Nicolai- und Beethovenweg gewährleistet ist. Bei einem Großschaden während der Bauzeit bleibt nur die Hoffnung, dass sich Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr schnell durch die engsten, zugeparkten Straßen quälen können“, meint Heine.

Die Feuerwehr Herdecke indes kann Entwarnung geben. „Wir haben öfter Baustellen im Bereich Nacken“, erläutert Hans-Jörg Möller, Leiter der Feuerwehr Herdecke. Das sei für die Einsatzkräfte nichts Neues und auch an dieser Stelle unproblematisch. An der Berliner Straße befindet sich eine Wanderbaustelle. „Wir bekommen wöchentlich die Meldung von der Stadt Herdecke, in welchem Bereich sich die Baustelle befindet. Und wir können mit unseren Fahrzeuge die Berliner Straße ja von zwei Seiten anfahren“, so Möller. Zudem ist seit der Fertigstellung der Walter-Freitag-Straße eine weitere Zuwegung fertig, über die die Feuerwehr zu einem Einsatzort gelangen könnte. Diese würde sogar lieber genutzt, da die Berliner Straße oft zugeparkt sei.

Entgegen der Einbahnstraße

Eine weitere Zufahrtsmöglichkeit gibt es für die Einsatzkräfte über den Philipp-Nicolai-Weg. Der ist zwar eine Einbahnstraße, kann aber im Notfall von der Feuerwehr auch entgegengesetzt befahren werden. „Im Bedarfsfall dürften wir daher fahren, aber das machen wir nur sehr, sehr ungern“, erklärt Hans-Jörg Möller. Zum einen sei die Straße sehr eng und dort parken einige Autos. „Wenn uns im Einsatz dort ein Auto entgegenkommt, haben wir festgestellt, dass viele Autofahrer ihren PKW nicht so schnell rückwärts am Straßenrand parken können, um uns vorbeizulassen. Wir würden damit wertvolle Zeit verlieren“, so Möller-