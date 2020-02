SPD in Alt-Wetter geht selbstbewusst ins Wahljahr

Alle vier Jahre wieder erinnern sich die Parteien wieder an die Bürger und dienen sich an – immer dann, wenn Wahlen vor der Tür stehen. Wer so denkt: Der SPD-Ortsverein in Alt-Wetter denkt anders. Er sieht sich auch über die Jahre im Dauerdialog mit den Bürgern und kann dafür viele Beispiele nennen. Das ist einer der Gründe, warum die SPD in Wetter „selbstbewusst“ ins Jahr 2020 mit den Kommunalwahlen im Herbst geht. So sagt es jedenfalls Dirk Fröhning, SPD-Fraktionschef im Rat und Mitglied im Ortsverein Alt-Wetter.

Bei Quartiersrunden ging’s zu den Bürgern in den Stadtteilen, in Alt-Wetter wurde der Anfang gemacht. Zur Sanierung der Königstraße und der Zukunft des Stadtsaals gab’s Einladungen zu Veranstaltungen der Partei. Auch sonst sehen sich die Politiker vor Ort in einem unablässigen Dialog mit ihren Mitbürgern, und sei es beim Gespräch auf dem Wochenmarkt. Da merken sie dann, wo der Schuh drückt, wie ihre Politik ankommt, aber auch, beim wem die Bereitschaft zu einer Auseinandersetzung über die Gestaltung der Stadt schwächer wird. Bei den Jüngeren erfährt Ortsvereins-Vorsitzende Rosi Wolf-Laberenz öfter mal eine schroffe Abgrenzung. „Die sind weniger am Lokalen interessiert.“

Dabei hat sich aus Sicht der SPD gerade in Alt-Wetter in der letzten Zeit viel getan, und der Wandel ist längst noch nicht abgeschlossen. Dirk Fröhning macht in Gedanken einen kleinen Spaziergang. Sein Weg führt vom Kreisel im Knick der Kaiserstraße am Stadtsaal entlang durch den Bürgerpark zur Freiheit und von da über an alten Friedhof zum Platz am Kreisarchiv. Für Rosi Wolf-Laberenz finden sich an dieser Perlenschnur ganz viele Beispiele für eine nachhaltige Umgestaltung und eine Steigerung der Attraktivität im Stadtteil. Brigitte Wölke aus dem Ortsvereins-Vorstand will weiter planen, verändern und gestalten: „Alles andere wäre doch Stillstand.“

Dirk Fröhning weiß, bei der Umfeldgestaltung am Stadtsaal oder dem Platz vor dem Kreisarchiv kann noch viel getan werden. Fördergelder von außen machen es für die Bürgerinnen und Bürger billiger. Dafür müssen sie auch schon mal warten, wirbt Dirk Fröhning um Verständnis. Aber als Ergebnis dieser langfristigen Strategie bestehe in der Freiheit jetzt endlich die Chance für eine konkrete Verbindung von Stadtentwicklung und historischer Erinnerung. Auch für den Bürgerpark hinter der Villa Vorsteher hat Fröhning noch Wünsche: Der Park müsse aus seinem „Dornröschenschlaf“ geweckt werden. Rosi Wolf-Laberenz verortet die SPD dabei als Impulsgeber für ein Projekt, „das mit Hilfe der Bürger gestaltet werden sollte.“

Sekundarschule ist ein Erfolg

Beim Sozialen sieht die Sozialdemokratische Partei von Alt-Wetter keine Defizite. Die soziale Staffelung bei den Kita-Gebühren fällt Rosi Wolf-Laberenz ein, und die Etablierung der Sekundarschule. Diese könne mit vielen Empfehlungen fürs Gymnasium und engen Verbindungen zu den Betrieben glänzen. Auch das Problem von Mietwohnungen zu bezahlbaren Preisen sei erkannt, so Dirk Fröhning. Konkret zeige sich das in Überlegungen, auf der Fläche im Schöntal, auf der früher die Hauptschule stand, nicht nur an Einfamilienhäuser zu denken, sondern Geschoss- und Mietwohnungsbau mit in den Blick zu nehmen.

Für Rosi Wolf-Laberenz ist auch die Anstellung eines Klimaschutzmanagers bei der Stadt Wetter „sehr, sehr wichtig.“ Sie hofft auf dessen „Impulse, damit politisches Handeln noch nachhaltiger wird.“ Auch das ist, wie der Austausch mit dem Bürger, ein Mittel zur Selbstbefragung und zur Kurskorrektur: „Wir brauchen jemanden, der in anderen Dimensionen denkt“.