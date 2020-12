Stadt reinigt und wartet Geschwindigkeitsanzeigen

Wetter Die Geschwindigkeitsanzeigen in Wetter werden gewartet. Das bedeutet nicht, dass deshalb gerast werden darf.

Die Stadtverwaltung hat entschieden, dass die Geschwindigkeitsanzeigen im Stadtgebiet zwischen den Jahren aus Wartungs- und Reinigungsgründen abgebaut werden. Im Rahmen dessen wurde die Anzeige an der Albringhauser Straße (vor dem Zugang zum Schulgebäude) bereits entfernt. Auch die drei Anzeigen an der Trienendorfer Straße, der Von-der-Recke-Straße und der Voßhöfener Straße werden noch vor den Weihnachtsfeiertagen zurückgebaut. Alle vier Anzeigen werden dann entsprechend gewartet und gereinigt, bevor sie in der ersten Januar-Hälfte wieder an ihre bekannten Plätze zurückkehren.