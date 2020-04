Stille Action-Eröffnung am Zweibrücker Hof in Herdecke

Herdecke. Eigentlich sollte es eine bombastische Eröffnung mit einem Paukenschlag werden, doch in der Krise öffnet Action in Herdecke ganz leise.

Ursprünglich war die Neueröffnung des Non-Food-Discounters Action für den 2. April geplant. Doch die Corona-Krise machte auch hier den Zeitplan zunichte. Nun fand am Montag eine „stille Eröffnung" der neuen Filiale im ehemaligen Getränkemarkt am Zweibrücker Hof 7 in Herdecke statt, wie Steffen Rosenbauer, Geschäftsführer Action Deutschland, es formulierte. „Wir haben auch keinerlei Werbung mehr gemacht", betonte der Acquisition Manager.

Deswegen sei der Neustart in Herdecke auch nur „ein müder Abklatsch einer sonstigen Neueröffnung" gewesen, erklärte er. Zum Abend des Eröffnungs-Montags hin habe es sich dann herumgesprochen, dass die Filiale ihre Türen geöffnet habe, „und mit fortschreitender Uhrzeit" seien dann auch mehr Kunden gekommen, so Steffen Rosenbauer. Jeder einzelne von ihnen wurde aus Hygiene- und Abstandsgründen am Eingang mit einem eigenen Einkaufswagen und Einmalhandschuhen versorgt. Noch Anfang des Jahres hatte Steffen Rosenbauer übrigens von dem neuen Ladenlokal in zentraler Citylage geschwärmt: „Die Fläche ermöglicht breite und helle Gänge, unseren Kunden stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, und der Standort ist sehr gut erreichbar.”

Die Eröffnung in Herdecke sei für Action ein weiterer Fortschritt des Expansionskurses und der Etablierung der Marke auf dem deutschen Handelsmarkt. „Wir sehen, dass unsere Kunden teilweise lange Wege auf sich nehmen, um in unseren Filialen einkaufen zu gehen“, erklärte Steffen Rosenbauer. Das Unternehmen wolle aber genau dort sein, wo die Kunden sind.

Zufällig unter der magischen Marke

In der Action-Filiale in Herdecke sind zwischen 11 und 15 Mitarbeiter beschäftigt; manche seien allerdings nur stundenweise anwesend, um die Waren zu verräumen, da keine großen Lagerkapazitäten vorhanden seien. Drei bis fünf Mitarbeiter, darunter Filialleiter und Stellvertreter, seien dagegen dauerhaft anwesend. Übrigens: Dass die neue Action-Filiale in Herdecke nun ihre Türen für Kunden öffnen konnte, sei ein Zufall, wie Steffen Rosenbauer betonte; geschlossen bleiben mussten aus bekannten Gründen alle mit mehr als 800 qm Ladenfläche.