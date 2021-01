Studiengänge ausprobieren an der Uni Witten/Herdecke

Herdecke/Witten Die Uni Witten/Herdecke stellt sich möglichen neuen Studenten vor. Sie lädt zur Schnupperwoche ein. Ein Fachbereich steht im Fokus.

Studieren probieren – kostenlos, unverbindlich und digital: Das ist für alle Interessierten im Januar eine Woche lang möglich. Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) bietet zu diesem Zweck Schnupperseminare im Bereich „Wirtschaft und Gesellschaft“ an. In diesem Rahmen können Studieninteressierte in der Zeit vom 11. bis zum 15. Januar online an realen Seminaren teilnehmen, um sich einen Einblick in verschiedene Themengebiete zu verschaffen und Lehrende und Studierende kennenzulernen.

Interessierte melden sich dazu für die gesamte Schnupperwoche an und bekommen dann Zutritt zu allen in dieser Zeit stattfindenden Schnupperseminaren. Die Anmelderinnen und Anmelder entscheiden selbst, an welchen Seminaren sie teilnehmen möchten. Die Umsetzung erfolgt über die Software Zoom. Teilnehmende benötigen lediglich ein Smartphone, einen Laptop oder einen PC mit Kamera und Mikro sowie eine Internetverbindung.

Die Fakultät bietet verschiedene Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft an. Interessierte können sich im Rahmen der Schnupperwochen über die Studiengänge Management (B.Sc.), Philosophie, Politik und Ökonomik (B.A.), General Management (M.A.), Philosophy, Politics and Economics (M.A.) sowie Strategy & Organization (M.Sc.) informieren.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.uni-wh.de/schnuppertag