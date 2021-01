Teufelskanzel in Herdecke: Grablichter auf Felsformation

Grablichter an der Teufelskanzel in Herdecke im Wald am Herrentisch.

Herdecke Rätsel für Spaziergänger oberhalb vom Hengsteysee in Herdecke: Auf der Teufelskanzel nahe Waldfriedhof Buchenstraße stehen Grablichter.

In Corona-Zeiten sorgt ein Spaziergang beispielsweise im Wald für frische Luft und macht den Kopf frei. Nicht so am Herdecker Herrentisch. Am Ruhrhöhenweg entdeckten Passanten nun etwas Sonderbares: In der Nähe des Friedhofs Buchenstraße befindet sich im Ardeygebirge die sogenannte Teufelskanzel. Und auf dieser besonderen Gesteinsformation oberhalb vom Hengsteysee haben Unbekannte Grablichter hingestellt.

Anruf bei der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke. Gab es am Steilhang nahe der Teufelskanzel in den letzten Tagen oder Wochen einen Einsatz? Nein, so ein Sprecher. "Und wenn der Rettungsdienst dort aktiv gewesen wäre, hätten wir das mitbekommen." Nachfrage auch bei der Polizei. In der Behörde kann ebenfalls niemand von aktuellen Hinweisen zu dieser Örtlichkeit am Sonnenstein bzw. am Kleff berichten.

Früher Klettergebiet

Somit bleibt es vorerst Spekulation, was die Grablicht-Aufsteller mit dieser Aktion bezwecken woll(t)en. Vielleicht hatte jemand diese Utensilien übrig und wollte diese nicht auf dem benachbarten Waldfriedhof platzieren, sondern mit den roten Lampen auf diese besondere Örtlichkeit hinweisen. Oder auch auf die tödliche Gefahr aufmerksam machen: In den Ruhrsandstein-Formationen befinden sich noch vereinzelt Haken und erinnern daran, dass sich früher dort Kletterer ausprobierten.

So oder so dürften sich einige Herdecker wieder an die Sage rund um die Teufelskanzel erinnern. Demnach wollten zuweilen Wanderer, die um Mitternacht von der Ruhr nach Syburg hinaufstiegen, dort auf der Teufelskanzel einen Reiter auf einem Schimmel gesehen haben. Der Reiter schaute für kurze Zeit zur Burg hinüber, bevor er einen mächtigen Sprung tat und in der Luft wie ein Nebelschwaden zerstob. Immer, wenn man die Erscheinung gesehen hatte, war eine Notzeit in Syburg angebrochen. So kam es, dass die Menschen in der Umgebung diese Klippe als eine Kanzel angesehen haben, von der aus der Teufel ankündigte, dass seine Herrschaft mit Not und Unheil in Syburg anbrechen werde (so beschrieben in dem Buch "Ruhrsagen. Von Ruhrort bis Ruhrkopf“ von Dirk Sondermann).

Der Herdecker Heimathistoriker Wolfram Mellinghaus, 2017 verstorben, wiederum wollte die mythische Geschichte rund um "Stonehenge am Sonnenstein" in eine andere Richtung lenken. Demnach waren die Sandsteinbänke des Ardeyrückens ein wirtschaftlicher Faktor, ließ sich dort doch Gestein gewinnen bzw. wie in Bergbaupingen abbauen. Das war allerdings laut Mellinghaus an den Felsvorsprüngen rund um die Teufelskanzel mühsam, wie es in seinem mit Tanja Münch herausgegebenen Buch "Herdecke angeklickt" heißt.

