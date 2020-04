Theater zu Corona-Zeiten: Leerer Zuschauerraum „ist bizarr“

Kontaktverbot und Ausgangsbeschränkungen – für die einen sind diese Maßnahmen schlicht notwendiges Übel, bei anderen bedrohen sie die Existenz. Das betrifft viele Unternehmer und Selbstständige, aber auch die Kulturschaffenden, wie Dario Weberg und Indra Janorschke. Die beiden Ursprungs-Herdecker, betreiben seit September 2011 das Theater an der Volme auf dem Gelände der Elbershallen in Hagen.

Legendär sind die Auftritte von Dario Weberg als Frank Sinatra, beliebt die Theatervorstellung beispielsweise zum Fernsehklamauk „Ein Herz und eine Seele“ mit Ekel Alfred. Außerdem ist das Theater ein beliebter Veranstaltungsort für Privat- und Firmenfeiern. Doch die Corona Krise trifft das freie private Theater hart: Ohne laufenden Betrieb und den Kartenverkauf steht der feste Bestandteil der Kulturszene vor dem Aus.

Emotionales Video

Doch der Herdecker gibt nicht auf. Mit einer Online-Fundraisingkampagne auf GoFundMe sammelt das Theater jetzt Spenden für den Erhalt der Kulturinstitution. Weberg hatte sich mit einem emotionalen Video an die Freunde und Förderer des Theaters gewandt. „Da sitze ich nun vor einem leeren Zuschauerraum. Die letzten Tage waren für uns sehr schwierig“, beginnt er seine Ansprache, bei der er auf der menschenleeren Bühne zu sehen ist.

Er habe gemeinsam mit seiner Crew ein bisschen auf der Bühne zu „performen“, natürlich mit dem nötigen Abstand, um dem Publikum auch in der schweren Zeit etwas anzubieten. „Das ist ein ganz komisches Gefühl. Das ist bizarr“, beschreibt er. Trotzdem erhalte er in dieser schweren Zeit viel Unterstützung und Aufmunterung. „Bei all den negativen Gedanken, die man so hat in dieser Zeit, was denn mal passiert mit dem Theater? Geht es überhaupt weiter? Können wir uns das erlauben? Das lässt uns hoffen und gibt uns Mut, weiter alles daran zu setzen, dass diese kleine Spielstätte wieder zum Leben erwacht. Denn wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Ich hoffe in ein paar Wochen, sehen wir uns hier an dieser Stelle alle wieder“, sagt Weberg.

3000 Euro sind gespendet worden

Und seine Ansprache zeigt erste Erfolge. Innerhalb weniger Tage wurden über 3000 Euro gespendet. Kampagnenstarter Weberg bedankt sich bei allen Spendern: „Wir haben heute den ersten Dreitausender erklommen. Wahnsinn! Wir sind so stolz auf unser Team und unsere Freunde, unsere Förderer, Unterstützer oder einfach auf die Menschen, für die Kultur unverzichtbar ist. Deshalb kämpfen wir gemeinsam: KulturErhalten!”.

Mehr zur Kampagne und dem aktuellen Spendenstand: gofundme.com/rettet-das-theater-an-der-volme. Das Theater kann auch über das Fördervereinskonto DE41 4506 0009 5064 4912 00 unterstützt werden. Darüber ist auch eine Spendenbescheinigung möglich.