Das Treppenhaus an der Ringstraße 27 ist mit Wasser geflutet.

Einsatz Treppenhaus an der Ringstraße in Wetter mit Wasser geflutet

Wetter Regen und Sturm haben der Feuerwehr Wetter zwei weitere Einsätze am Sonntagabend beschert.

Nachdem die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr tagsüber bereits einen Baum, einen Bauzaun und ein umgestürztes Dixiklo von Fahrbahnen beseitigt hatten, wurde der Leiter der Feuerwehr um 17.28 Uhr zu einem Gefahrenast in der Straße „An der Lexhege" alarmiert. Dieser machte sich als Einsatzführungsdienst selbst ein Bild vor Ort und entfernte den morschen Ast mittels Handkraft von der Fahrbahn. Der Einsatz war damit nach 15 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Sonntagabend um 19.34 Uhr zu einem

Hilfeleistungseinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße alarmiert.

Hier bemerkten die Anwohner Wasseraustritt im Treppenhaus und alarmierten die

ehrenamtlichen Einsatzkräfte.

Da zunächst nicht klar war, woher das Wasser kam, wurde das komplette Wohnhaus geräumt. Die weitere Erkundung ergab, dass ca. 30 cm Wasser auf dem Flachdach des Hauses standen. Auf dem Dach befindliche Einläufe wurden gereinigt, woraufhin das Wasser ablief. Da keine weitere Gefahr

für die Anwohner bestand, durften diese zurück in die Wohnungen. Weitere

Maßnahmen waren für die Einsatzkräfte nicht erforderlich und der Einsatz konnte

nach guten eineinhalb Stunden beendet werden.