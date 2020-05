VHS-Dozenten packen Lernpakete mit Rückumschlag

„Die Lage ist unübersichtlich", fasst Bettina Sommerbauer, Direktorin der Volkshochschule Witten/Wetter/Herdecke, die aktuelle Situation zusammen. Geschuldet sei dies dem Förderalismus. So dürfen in NRW laut Erlass vom 1. Mai die Weiterbildungseinrichtungen wieder Angebote machen – „allerdings mit Einschränkungen. Integrationskurse dürfen nicht stattfinden, weil dafür das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge zuständig ist. Und das möchte eine einheitliche Vorgehensweise", so die Direktorin, die jeden Tag gespannt auf weitere Anordnungen wartet.

Logistisch sei es zwar kein Problem, Abstandsregeln umzusetzen. „Nur überschreiten wir damit unsere räumlichen Kapazitäten. So dürfen in kleinen Räumen, in denen bislang acht Teilnehmer saßen, nur noch drei plus Dozent sitzen", macht sie deutlich. Und: Als Volkshochschule sei sie eben nicht nur von schulischen Vorgaben betroffen, sondern müsse auch schauen, was etwa im Bereich Sport und Musik gehe und was nicht. Auf jeden Fall, so versicherte Bettina Sommerbauer, starten in der VHS am heutigen Donnerstag wieder die Schulabschluss-Kurse im sogenannten zweiten Bildungsweg, in denen Teilnehmer den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und 10 sowie die Fachoberschulreife erlangen können. „Ein Vollunterricht wird das allerdings nicht; denn wir teilen eine Klasse mit etwa 15 bis 22 Schülern auf drei Räume auf. Die Lehrer wechseln dann durch, das heißt, sie werden nacheinander etwa in Deutsch, Bio und Mathe unterrichtet. Danach wird alles desinfiziert, und die nächste Klasse kann folgen."

Hausaufgaben per Post

Die VHS setze also weiter auf „blended learning", einer Mischung aus Präsenzunterricht und Online-Lernen. „Statt Unterricht vor Ort verschicken wir Hausaufgaben, packen große Päckchen mit Aufgaben im Rückumschlag, die dann von uns korrigiert und erneut zurückgeschickt werden. Andere erhalten diese Aufgaben, wenn möglich, in der Cloud", so Bettina Sommerbauer. Ganz praktische Übungsanleitungen bekommen auch Teilnehmer in Ausbildungsvorbereitungsmaßnahmen: „Im Garten- und Landschaftsbau bekommen sie Samen zugeschickt, den sie aussäen müssen. Danach wird beobachtet und fotografiert", berichtet die VHS-Direktorin. So hätte ihr Team im Sinne der Teilnehmer durchaus kreative Lösungen gefunden und würden dies auch weiterhin tun.

Nun gehe es weiterhin darum, Erlasse einzuordnen und zu verstehen, um aus allen Bereichen die richtigen Schlüsse für die VHS zu ziehen, so Bettina Sommerbauer. „Denn oftmals sind Erlasse interpretationsfähig, und wir müssen die Umsetzung ja auch unter Sicherheitsaspekten und mit Augenmaß verantworten. Man muss sich mal vorstellen, dass Leute, die ihre Enkel nicht sehen dürfen, seit Montag aber wieder die Kurse hier besuchen dürfen. Da kann sich jeder selbst seinen Reim drauf machen." Zumal auch die Dozenten ihr Einverständnis geben müssen: „Etwa ein Drittel der Dozenten sagt, dass sie nicht unterrichten wollen. Aus unterschiedlichsten Gründen." Sie sei jedenfalls gespannt, was nun weiter passiere. „Auf jeden Fall wäre es schöner, wenn wir langfristig planen könnten, zumal wir alle unsere Teilnehmer vermissen und uns sehr auf sie freuen".