VHS Wetter/Herdecke startet ins neue Semester

Herdecke/Wetter. Ausschließlich mit Online-Angeboten startet die Volkshochschule ins neue Semester. Doch es gibt Hoffnung auf "Leben in der Bude".

Hoffnung paart sich mit der tristen Corona-Realität: Die Volkshochschule (VHS) für Herdecke, Wetter und Witten hat ihr neues Kursprogramm für das erste Halbjahr 2021 vorgestellt. Es startet ausschließlich online, bietet aber Aussichten auf Exkursionen in die Natur und auf Seminare, bei denen Menschen wieder zusammenkommen könnten.

Das neue Semester beginnt am Montag, 8. Februar. Viele Onlinekurse starten zur Überbrückung des Corona-Lockdowns auch schon früher. 420 Kurse und Veranstaltungen der Bereiche Sprachen, Berufliche Bildung, Gesellschaft, Gesundheit, Ernährung und Kunst stehen im Programm. Das Semester dauert bis Juni, Anmeldungen für Präsenzkurse sind daher trotzdem willkommen – denn sobald wieder vor Ort unterrichtet werden darf, öffnet die VHS ihre Türen. „Natürlich hoffen wir, dass wir bald wieder Kurse in Präsenz abhalten können“, so die VHS-Direktorin Bettina Sommerbauer. „Da aber nicht abzusehen ist, wann dies der Fall sein wird, bieten wir zu Beginn des Semesters eine Reihe an Online-Alternativen.“ Die VHS vermisse ihre Teilnehmer sehr. „Am liebsten haben wir Leben in der Bude.“ Hier eine Auswahl der aktuellen Angebote:

Gesellschaft, Kultur, Politik

In Kooperation mit anderen Volkshochschulen in Deutschland bietet die Reihe vhs.wissen live digitale Vorträge und Diskussionen zu Fragen unserer Zeit. Es geht beispielsweise um Rassismus in den USA, das „Friedensprojekt Europa“, Doping und Schattenwirtschaft bei Olympia, die Klimabewegung oder um die Gefahr durch Neonazis und Antisemitismus. Die Referenten sind hochkarätig: Unter ihnen finden sich etwa der frühere Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, Prof. Hans Werner Sinn, der zum Thema Green Deal referiert und die Nobelpreisträgerin Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Volhard, die über die Schönheit der Tiere spricht. Naturerfahrungen – nicht nur digital – bieten Exkursionen zum Bestimmen von Singvögeln oder zum Sammeln von Wildkräutern in Kooperation mit der NaWit. Naturpädagogin Janina Peitz gibt Kindern wieder die Möglichkeit beim „Feengeburtstag im Zauberwald“ oder dem „Waldgeflüster“ spielerisch die Natur zu erkunden.

Sprachen

Insgesamt stehen Fremdspracheninteressierten 155 verschiedene Kurse offen. Gelehrt werden dabei 18 Sprachen. Neben Französisch, Englisch, Spanisch und Italienisch finden sich bei uns auch viele selten unterrichtete Sprachen wie Ungarisch, Schwedisch, Russisch oder Chinesisch. Gerne unterstützt die VHS Interessenten dabei, den richtigen Sprachkurs zu finden und berät individuell - telefonisch, per E-Mail oder in einem persönlichen Termin.

Gesundheit

160 Kurse zu den Themen Entspannung, Bewegung und Körpererfahrung werden im kommenden Semester angeboten. 32 Kurse im Bereich Gesundheit wurden von der Zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert. Sie sind damit über die angeschlossenen Krankenkassen zuschussfähig. Darunter fallen fortlaufende Veranstaltungen aus den Bereichen Progressive Muskelentspannung, Rücken Fit, Qi Gong, Yoga sowie ein Stresspräventionskurs. Neu im Programm als reiner Onlinekurs wird „Yoga im Homeoffice“ angeboten. Ebenso neu ist „Fit in den Frühling“: Hier handelt es sich um einen Yoga-Workshop, der die Entgiftung fördern und die Selbstreinigungskräfte des Körpers aktivieren soll.

Kochen

Ein Schwerpunkt des Ernährungsbereichs ist die vegetarische Küche. Genießer können dabei in die Fülle der Natur greifen und sich zum Beispiel an den trendigen „Buddha Bowls“ versuchen. Sie sind randvoll mit Vitaminen, Mineralstoffen, komplexen Kohlenhydraten, Proteinen und gesunden Fetten durch Salat, Gemüse, Quinoa, Hülsenfrüchte. Alle Kochkurse sind erst ab April geplant, um die Chancen einer Durchführung in Präsenzform in der VHS-Kochlandschaft zu erhöhen.

Berufliche Bildung und Kunst

Auch in diesem Semester bietet die VHS wieder eine Reihe an Veranstaltungen an, die Teilnehmer dabei unterstützen, sich beruflich fortzubilden und weiterzuentwickeln. Hierzu gehört zum Beispiel ein Existenzgründungsseminar in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Witten, das nun auch als Onlinekurs angeboten wird. Der Bereich Medien und Digitales bietet etwa professionelle Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse zum Office-Paket oder einen kombinierten Word/Excel Kurs für Einsteiger an. Wer ein neues Hobby sucht, kann Zeichenkurse oder Malkurse belegen, die in Präsenz angeboten werden. Ganz neu ist der Kurs „Drehbuch schreiben“. Er kann zwischen online und Präsenz switchen und bietet ja vielleicht die Möglichkeit, das Hin und Her der Coronazeit auf ganz eigene Weise zu verarbeiten.

Infos

Onlineanmeldungen sind jederzeit über die Website www.vhs-wwh.de möglich. Eine persönliche Anmeldung zu den VHS-Veranstaltungen ist derzeit per Anmeldekarte und Einwurf in den Hausbriefkasten möglich (Eingang Holzkampstr. 7, gegenüber Erlenschule).

Die neu gestaltete VHS-Website unter https://www.vhs-wwh.de/programm/online-angebote ermöglicht auch einen Blick auf frühzeitig gestartete Angebote. In der Regel können Teilnehmer auch noch nachträglich in Kurse einsteigen.

Das Team der Anmeldung ist täglich von 8.30 bis 13 Uhr telefonisch zu erreichen. Kontaktdaten: VHS Witten/Wetter/Herdecke Holzkampstr. 7 58453 Witten, Tel: 02302 - 58 186 10 Fax: 02302 – 58 14786 98, info@vhs-wwh.de