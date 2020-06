Video der Lehrerin rührt Sekundarschüler in Wetter zu Tränen

Wetter. Aus einem Song mit Zukunftswünschen und Fotos ihrer Schüler hat Lehrerin Berit Tenhaven ein Video gemacht. Sie schenkte es ihnen zum Abschied.

Ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk gab es für die Schülerinnen und Schüler der 10c der Sekundarschule, die jetzt ihre Abschlusszeugnisse bekamen. Klassenlehrerin Berit Tenhaven gab jedem einzelnen von ihnen einen Wunsch für das Leben mit auf den Weg – Liebe, Vertrauen, Stärke, Geduld, Hoffnung, Familie, Freundschaft und vieles mehr. Die 23 Schulabgänger fanden ihren ganz persönlichen Wunsch verpackt in einem großen Umschlag auf ihrem Platz und in gesungener Form: Berit Tenhaven kombinierte das Lied „The other you“ mit Portraits hrer Schüler und vielen Fotos von gemeinsamen Erlebnissen aus der Schulzeit zu einem Video. Aufgeteilt in drei Gruppen, wurden die Schüler mit ihren Eltern in die Mensa gebeten. Vor der Bühne nahmen sie Platz nehmen, um das Video anzuschauen und danach ihre Zeugnisse von Schulleiter Thomas Rosenthal entgegen zu nehmen. Und nicht wenige Mädchen und Jungen berührte das Video von Berit Tenhaven so sehr, dass sie ihre Tränen nicht zurückzuhalten vermochten.

In neun Gruppen in die Mensa

Insgesamt wurden letzten Freitag 66 Schulabgänger in neun Gruppen der Sekundarschule verabschiedet. Einige Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören, wurden zu ihrem Schutz allein verabschiedet. Drei der 66 Entlass-Schüler erhielten einen Förderschulabschluss, 22 einen Hauptschulabschluss, 41 eine Fachoberschulreife und davon 29 die Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe.

Viele gute Abschlüsse

Schulleiter Thomas Rosenthal gab ihnen allen mit auf den Weg: „Corona war eine Herausforderung für Eure Lehrer und auch für Euch beim Vorbereiten auf die Prüfungen. Deswegen sind wir stolz, dass so viel gute Abschlüsse dabei sind. Ich hoffe, dass mit Wissen, sozialer Kompetenz und der Lust auf Neues ein erlebnisreiches Leben auf Euch wartet.“