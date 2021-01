Viele Einsätze 2020: Feuerwehr Herdecke auch Silvester aktiv

Mit dem Löschen eines Containerbrands endete an Silvester ein arbeitsreiches Jahr 2020 für die Freiwillige Feuerwehr Herdecke.

Herdecke Das hohe Einsatzaufkommen im gesamten Jahr 2020 bestätigt sich an Silvester: Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke rückt zum 457. Mal aus.

Am letzten Tag des Jahres bestätigte sich in Herdecke noch einmal, dass 2020 für die Freiwillige Feuerwehr neben allen anderen Besonderheiten auch ein arbeitsintensives Jahr war: Den Tag über mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu vier Einsätzen ausrücken. Der letzte Einsatz, ein Containerbrand am Westender Weg um 20.58 Uhr, war laut Mitteilung bereits der 457. im Jahr 2020.

Los ging es am 31. Dezember um 12.48 Uhr mit zwei Einsätzen am Veilchenweg. Zunächst entstand durch eine Überhitzung Brandgeruch aus einer Elektroverteilung. Ein Elektriker unter den Feuerwehrleuten demontierte das Bauteil, sodass keine

Gefahr mehr bestand.

Kurz darauf um 14.41 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Nachbarschaft aus, weil ein Kind sich in seinem Zimmer eingesperrt hatte und nicht mehr eigenständig öffnen konnte. Die verschlossene Tür wurde von den Feuerwehrleuten aufgebrochen und das Kind wohlbehalten an die Eltern übergeben.

Am 1. Januar erster Einsatz zur Mittagszeit

Um 18.26 Uhr meldete die automatische Brandmeldeanlage aus einer Senioreneinrichtung am Nacken ein Feuer. Schnell stellte sich heraus, dass der vorletzte Alarm des Jahres 2020 in Herdecke nur durch angebranntes Essen verursacht wurde.

Nach dem Containerband in den Abendstunden blieb der Jahreswechsel dann ruhig.

Erst am Neujahrstag um 13.18 Uhr hieß es für die ehrenamtlichen Blauröcke

wieder: Alarm, hilflose Person hinter verschlossener Tür!

