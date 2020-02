Vier Einkaufswagen voll Kamelle in Wetter

Das kann doch wohl nicht alles gewesen sein. So dürften es sich die Karnevalsfreunde Wetter gedacht haben, als sie am Samstag beim Bürgermeisterwiegen im Ruhrtal-Center auf den Ertrag schauten. Kurzer Hand sorgten Karnevalsmaskottchen Confetti und Centermanagerin Monika Schmohel dafür, dass Bürgermeister Frank Hasenberg doch schwerer wurde, als er in Wirklichkeit ist, indem sie sich schlicht und einfach mit auf seine Seite setzten.

Hintergrund des Spektakels am Rande des karnevalistischen Wochenmarkts am Samstag war, dass die Karnevalsfreunde Wetter Kamelle für den Kinderkarnevals und einige Spenden für den Brotkorb sammeln wollten. Das Konzept ist einfach. Eine Wippe, die von der Firma PCH Fischer umgebaut wurde, dient als Waage. Der Bürgermeister sitzt auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird mit Kamelle aufgewogen. Doch die Wippe bewegte sich viel zu früh. Schließlich werden einige Kinder zum Karneval erwartet. Die Karnevalsfreunde dachten „Der Zweck heiligt die Mittel“, und beschwerten die Bürgermeisterseite noch ein wenig. Insgesamt vier Einkaufswagen voll mit Kamelle wurden es am Ende, sehr zur Freude der Karnevalisten.

Viele Kunden blieben spontan stehen

Generell fiel das Fazit zum karnevalistischen Wochenmarkt durchaus positiv aus, auch wenn es einen kleinen Wehmutstropfen gab: Eigentlich war die Veranstaltung draußen auf dem Marktplatz geplant. Doch der Regen am Samstag machte den Jecken einen Strich durch die Rechnung. Das wiederum hatte aber auch sein Gutes, wie der Präsident der Karnevalsfreunde feststellte. „Wir hatten viele Zuschauer, die nach ihrem Einkauf noch bei uns vorbeischauten und spontan mitschunkelten. Der Umzug in das Ruhrtal-Center hat der Stimmung somit keinen Abbruch getan“, so Tim Eisenblätter.

Und echte Karnevalisten sind ja auch flexibel. Den angekündigten Sekt, der eigentlich auf dem Marktplatz ausgeschenkt werden sollte, gab es nämlich trotzdem – sehr zur Freude der kurzfristig teilnehmenden Schaulustigen.

Bevor allerdings gefeiert wurde, gab es noch ein paar organisatorische Dinge zu klären. Denn zu einer Karnevalssession gehören natürlich neben bunten Kostümen und guter Laune auch Orden. Bürgermeister Frank Hasenberg und Ruhrtal-Center-Managerin Monika Schmohel freuten sich sichtlich über die Auszeichnungen, die den beiden als Dank für ihr Engagement für die fünfte Jahreszeit von Jecken-Präsident Tim Eisenblätter überreicht wurde. Darauf zu lesen ist das aktuelle Sessionsmotto: „Wir feiern es mit viel Radau, unsere Stadt wird 50. Wetter Helau!“

Mit dem karnevalistischen Wochenmarkt ist der Auftakt für dieses Jahr geglückt und schon kommende Woche Montag, 10. Februar, geht es weiter im Programm. Dann wird ab 14 Uhr im Stadtsaal der Seniorenkarneval gefeiert. Bei freiem Eintritt und unterstützt durch die Wohnstättengenossenschaft wird ein buntes Programm mit großer Tombola und interessanten Preisen geboten.

Am Donnerstag, 20. Februar, geht es um 11.11 Uhr mit dem Rathaussturm und anschließender Altweiberparty im Stadtsaal weiter. Der Eintritt kostet fünf Euro. Alle Närrinnen bekommen einen Begrüßungssekt. Höhepunkt wird der Kostümball am Samstag, 22. Februar, ab 18.11 Uhr sein. Da kostet der Eintritt zehn Euro. Den Abschluss bildet der Kinderkarneval am Montag, 24. Februar, ab 14 Uhr. Für vier Euro gibt es Stimmung, Kinderdisco, Zauberer und Stelzenläufer im Programm.

Die Redaktion verlost für jede Veranstaltung zweimal Zwei Freikarten. Einfach bis Donnerstag eine Mail mit dem Namen der gewünschten Party an wetter@wp.de senden.