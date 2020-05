Viertklässler in Wetter aufgeregt wie am ersten Schultag

Lehrer aufgeregt, Eltern aufgeregt, Kinder aufgeregt: Ein bisschen war es das Gefühl vom allerersten Schultag. Dabei ging für die Viertklässler die längste aller Schulpausen zu Ende: Zwei Monate hielt Corona Jungen und Mädchen vollständig von gemeinsamem Unterricht fern. Die Abschlussstufe hat jetzt den Anfang an allen Grundschulen in Wetter und ganz NRW gemacht. Und doch ist das nicht Schule, wie die Kinder sie kennen. Auch die Betreuung hat mal anders ausgesehen.

An der Bergschule in Alt-Wetter hat Leiterin Petra Großmann die Viertklässler in Empfang genommen. Drei Gruppen in zwei Anläufen. Eigentlich bilden die 24 Jungen und Mädchen eine gemeinsame Klasse. Jetzt werden drei Lehrkräfte gebraucht.

Das Home-Schooling geht weiter Schulen und Schulverwaltung in Wetter und Herdecke haben die Grundschulen fit gemacht für den Besuch von Schülern zu Corona-Zeiten. Für den verlangten Abstand mussten neue Sitzordnungen her. Viele Hygienespender wurden angebracht. Mitunter gibt es auch Einbahnstraßensysteme, nach denen die Jungen und Mädchen die Schulen betreten und wieder verlassen. In den Schulen werden mehr Lehrer pro Stufe gebraucht, weil Klassen in mehrere Gruppen aufgespalten sind. Gleichzeitig geht das Home-Schooling weiter. Zunächst hatten sich die Grundschulen in Nordrhein-Westfalen auf einen Start am Montag dieser Woche (4. Mai) eingerichtet. Dann war die Vorbereitungszeit kurzfristig doch noch verlängert worden. Neuer Starttag wurde somit der Donnerstag, 7. Mai.

Zwei unterrichten in den ersten drei Schulstunden des Tages je acht Kinder. Dann ist für sie Schluss, und die dritte Gruppe ist dran. Abstand halten in der Schule bedeutet viel Aufwand. Und deshalb wird auch in den kommenden Wochen immer nur ein Jahrgang pro Schultag kommen.

Durchrollendes Angebot

Die 16 Mädchen und sechs Jungen der Abschlussklasse der katholischen Grundschule in Wetter sind diesen Donnerstag und Freitag und dann noch einmal am Montag in den Gruppenräumen. Dann geht es der Reihe nach: ein Tag für die dritte, ein Tag für die zweite, ein Tag für die erste Stufe. Dann geht es wieder für die vierte Klasse von vorne los. So ein durchrollendes Angebot entspricht den Wünschen des Schulministeriums in Düsseldorf. Aber es gibt Spielräume: Während es an der katholischen Grundschule von Woche zu Woche eine Verschiebung gibt, könnte an der Bergstraße für jede Stufe ein fester Tag festgelegt sein – wenn die Klassen 1a und 1b an getrennten Tagen kommen und auch die Lehrerkonferenz diese Idee für gut heisst.

Sprechstunde an der Schultür

Normaler Unterricht ist also nicht zu erwarten. An der katholischen Grundschule ist ein Arbeitsplan aufgestellt worden. „Die Präsenztage sind für den neuen Lernstoff“, erläutert Schulleiterin Julia Vincent. Neben den eher gelegentlichen Tagen in der Schule bleibt für alle Jungen und Mädchen das Lernen daheim. Viele Emails mit Aufgaben gehen dafür an ihrer Schule raus, und auch Nachfrage hat es auch schon mal ein Bild-Telefonat mit einer Lehrkraft gegeben.

Der Spender für das Desinfektionsmittel am Eingang ist extra tief aufgehängt. So lässt er sich mit dem Ellbogen drücken, und nichts sprüht den Kindern ins Gesicht. Foto: Klaus Görzel

Zuhause lernen müssen auch die Schüler der Bergschule weiterhin. Aber hier kommen digitale Technik oder Soziale Medien weniger zum Einsatz. Es gibt Sprechstunden an der Schultür, mit gebührendem Abstand. Hier können Aufgabenpakete mitgenommen werden. Petra Großmann spricht von einem „stetigen Wechsel“ von Aufgaben stellen und Lösungen abgeben. „Wir werden immer kreativer“, freut sich die Schulleiterin und betont, dass Abstandsgebot und Hygienestandards weiter ganz oben stehen.

Das gilt auch für die Betreuungsangebote. An beiden Grundschulen in Alt-Wetter gibt es die sogenannte Notbetreuung. Sie stellt sicher, dass Eltern, deren Berufe in der Corona-Krise besonders wichtig sind, ihre Kinder gut aufgehoben wissen. Dazu kommt jetzt wieder der Offene Ganztag für all die Kinder, deren Eltern diese Betreuungsform gebucht haben. Aktuell ist wenig los: Kommen dürfen nur die Jungen und Mädchen, deren Stufe an diesem Tag auch Unterricht hat. Dann darf gemalt werden oder gepuzzelt, „aber immer für sich allein“, macht Petra Großmann deutlich, was so ein Abstandsgebot praktisch bedeutet.

Auch wenn vieles anders ist – es ist doch wieder Schule. Und so wird es nach der Hofpause schnell wieder ruhig unter den Bäumen vor der katholischen Grundschule. Auf Abstand haben sich die Schülerinnen aufgestellt, die Lehrerin ruft sie herein. Vorbei geht es am Spender fürs Desinfektionsmitel vor der Eingangstür. Ungewohnt. Aber auszuhalten.