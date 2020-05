Viertklässler in Wetter und Herdecke starten Donnerstag neu

Wetter/Herdecke. Ab Donnerstag gehen die vierten Klassen wieder in die Schule. Unter Hochdruck sind die Gebäude in Wetter und Herdecke dafür fit gemacht worden.

Abiturienten und Abschlussjahrgänge der weiterführenden Schulen haben den Anfang gemacht. Ab Donnerstag gehen auch die vierten Klassen wieder in die Schule. Unter Hochdruck sind die Gebäude dafür fit gemacht worden. Mit „Einbahnstraßen“ und Hygienespendern an jeder Ecke. Geteilte Klassen machen Unterricht mit dem geforderten Sicherheitsabstand von anderthalb Metern möglich – und bringen die Lehrer langsam an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Bei all diesen Maßnahmen und Veränderungen müssen obendrein Schüler, Eltern und Kollegen mitgenommen werden, beschreibt Matthias Wittler, Leiter der Werner-Richard-Grundschule in Herdecke, die Quadratur des Kreises.

Die Schulbürokratie in Düsseldorf scheint es den örtlichen Schulverwaltungsämtern dabei nicht leicht zu machen. „Wir haben alles gegeben, um am Montag aufzumachen“, sagt Jessica Rausch aus der Schulverwaltung der Stadt Herdecke am Donnerstagmittag beim Telefoninterview um 13.30 Uhr. Wann sie von der Verschiebung des Schulstarts auf den 7. Mai offiziell erfahren hat? „Heute um 13.17 Uhr“, lautet die Antwort. Und auch für Wetter gilt: „Einem Start am Montag hätte nichts entgegengestanden“, so Marietta Elsche von der städtischen Pressestelle. Auch in Wetter wurde von einem Start am 4. Mai ausgegangen. Das war der Vorschlag der Kultusministerkonferenz, der jetzt in NRW nicht umgesetzt wird, um den Schulen etwas mehr Zeit zu geben.

Alles ist vorbereitet

„Alles ist vorbereitet“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadt Wetter. Stadt und Schulleitung hätten in enger Abstimmung alles getan, um die Kinder beim Besuch der Schule bestmöglich zu schützen: Auf den Schulhöfen wurden Markierungen aufgeklebt, die das Abstandhalten in Zeiten von Corona erleichtern sollen. Die Spielgeräte bleiben abgeflattert. „In den Gebäuden stehen ausreichend Handseife und Einmalhandtücher zur Verfügung. Auch für Desinfektionsmittel ist gesorgt“, heißt es zu den insgesamt sechs Grundschulstandorten in Wetter. Mundschutz wird dringend empfohlen.

Auf den Montag als Starttermin bezogen, hat Jessica Rausch eine Punktlandung hingelegt. „Ich bin fertig“, stellt sie Donnerstagmittag nach Begehung auch der letzten der vier Herdecker Grundschulen fest. Ein paar Kleinigkeiten fehlen vielleicht noch: Hier ein Pfeil, damit die „Einbahnstraßenregelung“ fürs Reinkommen in die Schule und fürs Rauskommen zweifelsfrei zu verstehen ist, da noch einmal bei den Spendern für Desinfektionsmitteln nachsehen. Aber es kann losgehen.

Betreuungsangebote werden hochgefahren

Nicht nur der Unterricht für die Viertklässler startet am Donnerstag. Auch die Betreuungsangebote werden langsam wieder hoch gefahren. Die Notbetreuung läuft weiter für Kinder aller Klassen, deren Eltern in Berufen arbeiten, die gerade jetzt besonders wichtig sind. Mittlerweile dürfen auch Alleinerziehende ihren Nachwuchs in die Notgruppen schicken – ein Angebot, das insgesamt sehr unterschiedlich angenommen wird.

Mal stand eine Notgruppe ohne jedes Kind da, an anderen Schulen in Herdecke mussten bis zu drei (Klein-)Gruppen aufgemacht werden. Nun dürfen aber auch die Viertklässler, die Betreuung gebucht habe, diese auch wieder in Anspruch nehmen.

Selbst wenn es wieder leibhaftige Lehrer und Mitschüler im Klassenraum geben wird: „Von Alltag an den Schulen wird keine Rede sein“, sagt Marietta Elsche von der Stadt Wetter voraus und muss dafür keine Hellseherin sein. In Wetter werden die Schüler in kleinen Gruppen zeitversetzt unterrichtet. Das bedeutet auch: Es werden mehr Räume gebraucht und letztlich auch mehr Lehrer. Oder es kann nicht mehr alles unterrichtet werden. Sport kommt ohnehin aus hygienischen Gründen vorerst nicht zurück auf den Stundenplan.

Drei Gruppen

Manchmal reicht es nicht, aus einer Schulklasse zwei Lerngruppen zu machen. An der Hugo-Knauer-Grundschule ist die Abschlussklasse so stark, dass sie gleich in drei Gruppen aufgespalten werden muss. Mehr als neun Kinder passen bei den Abstandsvorgaben nicht in einen Klassenraum. In Ende arbeiten 27 Jungen und Mädchen am Wechsel auf eine weiterführende Schule. Und selbst wenn jetzt auf eine größere Aula ausgewichen werden könnte: Die nächsten Stufen, die demnächst in die Schulräume zurückkehren sollen, drängen bald nach.