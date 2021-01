Ein Buntspecht hängt an einem Meisenknödel. Der Naturschutzbund ruft Vogelfreunde auf, bei der Zählung mitzumachen.

Natur Vogelfreunde in Wetter und Herdecke zum Mitzählen aufgerufen

Wetter Die „Stunde der Wintervögel“ wird zum elften Mal vom Naturschutzbund NABU organisiert. Vogelfreunde sollen mitmachen. Und das geht so.

Wetter/Herdecke. Die „Stunde der Wintervögel“ wird bereits zum elften Mal vom Naturschutzbund NABU organisiert. Auch in Wetter, Herdecke und dem ganzen Ennepe-Ruhr-Kreis sind Vogelfreunde dazu aufgerufen, eine Stunde lang alle Vögel von Wohnung, Haus oder Garten aus zu erfassen und zu melden.Die Aktion findet vom 8. bis 10. Januar deutschlandweit statt.

Vogelwelt in den Gärten

„Bei der Stunde der Wintervögel kann jede und jeder mithelfen, eine detaillierte Momentaufnahme der Vogelwelt in unseren Gärten zu erstellen“, so Pit Städtler, NABU-Vorsitzender im EN-Kreis. „Die so erfassten Daten tragen dazu bei, unsere heimischen Vögel besser zu schützen.“

Die „Stunde der Wintervögel“ ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. 2020 hatten sich deutschlandweit mehr als 143.000 Menschen beteiligt. In NRW zählten rund 28.000 Vogelfreunde mehr als 530.000 Vögel. Auch im EN-Kreis waren vogelliebende Menschen aktiv: In etwa 1500 Gärten wurden zwischen Ruhr und Ennepe die gefiederten Gartenbesucher erfasst.

Blaumeise im Visier

„Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Winter der Blaumeise“, sagt Pit Städtler. „Im vergangenen Frühjahr war in weiten Teilen Deutschlands eine vom Bakterium Suttonella ornithocola ausgelöste Epidemie aufgetreten, der Tausende Blaumeisen zum Opfer fielen.“ Bei der jüngsten großen Vogelzählung, der „Stunde der Gartenvögel“ im vergangenen Mai, wurden entsprechend weniger Blaumeisen beobachtet. Für die Experten ist es spannend herauszufinden, ob dieser Effekt auch im Winter noch spürbar ist.

Höchste Anzahl einer Art

Mitmachen bei der Stunde der Wintervögel ist ganz einfach: Eine Stunde lang werden die Vögel am Futterplatz, vom Garten, Balkon oder Fenster aus oder im Park gezählt und dem NABU gemeldet. Dabei wird von einem ruhigen Beobachtungsplatz von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können unter www.NABU.de/onlinemeldung bis zum 18. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 9. und 10. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800-1157-115 geschaltet. Auch über die NABU-App „Vogelwelt" (Download unter www.NABU.de/vogelwelt) kann gemeldet werden. Mehr Infos zur Aktion gibt es unter www.stundederwintervoegel.de