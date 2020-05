Von den Sorgen eines Volmarsteiner Seelsorgers

Das Coronavirus sorgt bei vielen für neue, ja ungeahnte Herausforderungen. Auch Andreas Vesper musste und muss sich umstellen. Der Diakon der Evangelischen Stiftung Volmarstein (ESV) ist für seinen Arbeitgeber häufig als Seelsorger im Einsatz. „Diese Tätigkeit ist für mich eine Berufung und nicht nur ein Beruf.“ Diese Aufgabe bringt den 44-Jährigen logischerweise in Kontakt mit Menschen. Und das sei für ihn in diesen Zeiten so anspruchsvoll wie nie zuvor.

In den Dialogen im ESV-Umfeld oder mit Gemeindemitgliedern stehen in jüngster Zeit immer wieder auch schlimme Corona-Folgewirkungen wie Suizid, Depressionen oder Angstzustände im Zentrum des Austauschs. „Die Emotionalität ist bei meinen Gesprächspartnern durch das Virus eindeutig gestiegen“, berichtet Andreas Vesper, der sich mit Pfarrer Martin Streppel die seelsorgerische Arbeit in der evangelischen Kirche Volmarsteins teilt. Grundlage dieser Zuwendung sei der enge Kontakt zum Gegenüber. Aus diesem intensiven Miteinander ist nun quasi ein entferntes Trösten geworden.

Mehr Einzelgespräche

Vor der Pandemie führte Vesper regelmäßig 20 bis 30 Einzelgespräche in rund drei Wochen. Mal mehr, mal weniger. Je nach verabredetem Termin. Bei ihm oder auswärts, etwa in den ESV-Heimen. Dauer: 30 bis 40 Minuten. Mit Senioren, aber auch Kindern und Jugendlichen. Menschen mit und ohne Behinderung. Die Anzahl habe nun zugenommen. Auch neue Klienten, mit denen er nicht gerechnet habe, melden sich. Im Corona-Zeitalter ist bei aller persönlichen Nähe Distanz das Gebot der Stunde. „Manch einer versteht deswegen die Welt nicht mehr. Und bei Älteren kommt es immer wieder vor, dass sie die derzeitige Situation mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, da sie Parallelen sehen und alte Traumata hochkommen“, so der Diakon.

Am Telefon und über Videoschaltungen muss sich Vesper dann mit harten Themen auseinandersetzen. „Es gab drei Anrufe wegen akuter Angstzustände bei ESV-Bewohnern.“ Der 44-Jährige kann sich dann aus Stiftungskreisen Hilfe vom PSU-Team (psycho-soziale Unterstützung) holen. Und eben gut zureden, wenn Fragen auftauchen wie: „Muss ich sterben, wenn ich mich anstecke?“ Ein junger Mann wiederum habe durch die Einschränkungen bemerkenswert viele Aggressionen aufgebaut. Hinzu kommen Existenzsorgen oder Pessimismus beim Blick in die Zukunft. „Die Negativ-Qualität der Gesprächsinhalte hat stark zugenommen. Ich sehe meine Aufgabe darin, positiv einzuwirken“, sagt der kirchliche Amtsträger, der auch schon mal Therapeuten hinzuzieht und sich im Volmarsteiner Seelsorger-Kreis mit anderen Pfarrern austauschen kann.

Halt in der Kirche

In Krisenzeiten suchen Menschen oft Halt in der Kirche. Die Volmarsteiner Gemeinde will sich über Glockenläuten und Videobotschaften im Gedächtnis der Leute halten. Also die Entwicklungen trotz gesetzter Grenzen auch professionell und empathisch gestalten, sich lernfähig auf die neue Herausforderungen einlassen, auch wenn die Corona-Schutzverordnung vieles erschwere. Vesper: „Ich muss im Gespräch mit Senioren viel konzentrierter agieren, das ist auch körperlich anstrengender.“ Fehlende körperliche Nähe sei für Seelsorger ein großer Nachteil. Jemanden in den Arm nehmen – derzeit Fehlanzeige.

Dabei sei längst nicht alles pechschwarz. „Kürzlich hatte ich mit entsprechenden Vorkehrungen ein direktes Gespräch mit einer 93-Jährigen. Die war ganz gerührt, dass sich jemand um sie kümmert, ich war für sie der einzige Kontakt nach außen, und das nach vielen Tagen. Ihr erster Satz lautete: ‚Jungchen, am Ende wird alles wieder gut!‘“ Als Vesper ihr am Ende den Segen spendete, habe auch er eine sehr intensive Bindung gespürt. „Gott war mit im Raum, den wir beide gestärkt verlassen haben.“