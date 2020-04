Von „Schlitzohren“ und großer Wohnungsnot in Herdecke

Im Zweiten Weltkrieg standen durch die Bombardierungen der Städte viele Menschen plötzlich ohne Wohnung auf der Straße. Diese Fliegergeschädigten mussten ja aber wieder ein Dach über dem Kopf haben. Die Wohnungsämter hatten zum Kriegsende die Aufgabe, den Wohnungslosen Wohnraum zu beschaffen. Ab sofort hatte jede Person nur Anspruch auf einen Wohnraum. Hatte ein Ehepaar vier Räume, wurden zwei für Bombengeschädigte beschlagnahmt. Bergleute hatte wegen ihrer Steinstaublunge Anspruch auf einen zusätzlichen Wohnraum.

In unserem Haus in Ende wurden in einem Raum Mutter und Tochter untergebracht, die ausgebombt waren. Als später der Ehemann der Tochter aus dem Krieg zurückkehrte, lebten dann monatelang drei Personen in dem einen Raum. Zu späterer Zeit wurde ihnen eine größere Wohnung zugeteilt.

Meine Großeltern mussten zwei Räume abgeben. Dort zog dann auch eine Mutter mit ihrer Tochter ein, die in Dortmund ausgebombt waren. Nach dem Krieg kam dann auch noch eine Schwester zu Besuch, ebenso der Bruder (mit zwei Kindern), dessen Frau bzw. die Mutter der Kinder bei einem Bombenangriff getötet worden war.

Da wir ja einen großen Garten und Obsthof hatten, wurde alles brüderlich geteilt. Fräulein Fischer hat noch lange nach dem Krieg in unserem Haus gewohnt, ehe sie ins Theodor-Fliedner-Heim nach Dortmund umzog.

„Schlitzohren“ gab es aber auch damals schon. Unsere Tante Jule zum Beispiel. Die hatte mit ihrer Tochter bis Kriegsende fünf Zimmer alleine bewohnt.

Wenn das Wohnungsamt kam und Zimmer für Flieger- oder Bombengeschädigte beschlagnahmen wollte, inszenierte Tante Jule immer einen schweren Herzanfall, so dass keiner mehr vom Wohnungsamt anklingelte, um dort Bombengeschädigte unterzubringen.





So weit der Zeitzeuginnenbericht

>>>Lebensmittelkarten sollten das Leid lindern

Beim Stöbern durch die Heimatstube können Besucher auch einige Ausstellungsstücke aus dem Zweiten Weltkrieg in Augenschein nehmen. Beispielsweise Lebensmittelkarten. Dazu kann Brunhilde Conjaerts als langjährige Leiterin dieser Einrichtung viel erzählen. So wie es auch in ihrem Beitrag für die Her­decker Blätter im November 1995 geschrieben steht: „Mit dem Kriegsende kam der Hunger.“

Die Exponate in den Vitrinen umfassen verschiedenste Lebensausweise. Ob für Erwachsene, Zuteilungen für werdende oder stillende Mütter, Zulagen für Säuglinge oder Kleinkinder, Kartoffelkarten bis oder über drei Jahre. Und so weiter. Wer besagtes Stück Papier vorlegte, erhielt Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, Eier, Spinnstoffwaren, Kohle und manches mehr. „Viele wissen heutzutage aber nicht, dass diese Lebensmittelkarten teilweise bis 1950 gültig waren und gebraucht wurden“, sagt Brunhilde Conjaerts und blickt auf eine von vielen Besonderheiten: Es gab geschlechterspezifische Karten für Seife, da sich Männer damit auch rasierten und elektrische Apparate erst später verbreiteten.

Die 89-Jährige erinnert sich auch an den damals wichtigen Ausweis für Fliegergeschädigte. „Im Volksmund hieß das Bombenpass.“ Mit diesem erhielten Bedürftige Sonderbezugsscheine, Einkaufsausweise und Ähnliches, vorzuzeigen etwa zur Versorgung oder bei der Wohnungssuche. Überhaupt sei schon zu jener Zeit vieles streng kontrolliert worden. „Wer nicht zur Arbeit schien und keinen Befreiungsschein vorlegen konnte, musste mit einer Vorladung zum Arbeitsamt rechnen. Manche waren nach 1945 aber nicht mehr einsatzpflichtig, auch dafür gab es Bescheinigungen“, so Conjaerts im Rückblick.

So genannte Schwerarbeiter und Bergleute erhielten bei Lebensmittelkarten eine bevorzugte Behandlung oder Zulagen. „Die bekamen zum Beispiel Kehrpakete“, berichtet Conjaerts. Auch für die Garderobe, also Kleidung mussten die Bürger Bezugsscheine beantragen. „Wer Handarbeit liebte, konnte durch Stricken, Häkeln und Nähen selbst etwas herstellen. Jedes Jahr wiederum konnte ein paar Schuhe für Kinder beantragt werden, da diese ja wachsen.“

Brunhilde Conjaerts ist 89 Jahre alt und hat unter anderem an historischen Büchern über ihren Geburtsort Ende (sie wohnt noch im gleichen Haus wie damals) mitgewirkt. 2019 erhielt sie als erste Person den Herdecker Heimatpreis. Für den Heimat- und Verkehrsverein leitet sie in der Uferstraße die Heimatstube, die derzeit wegen des Coronavirus geschlossen ist.