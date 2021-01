Wegen Corona: 2020 weniger Hochzeiten in Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke Corona sorgte 2020 vor allem in Herdecke für Absagen standesamtlicher Trauungen. Auch in Wetter steht weiter nur ein Ort zur Verfügung.

Laut aktueller Corona-Schutzverordnung sind standesamtliche Trauungen unter bestimmten Bedingungen weiterhin erlaubt. Doch für den Monat Januar halten sich die Anfragen ohnehin in Grenzen. Daher lohnt eher ein Blick auf die Jahresstatistik in den beiden Ruhrstädten.

2020 gab es im Herdecker Standesamt 169 Eheschließungen. Der Vorjahresvergleich lässt Auswirkungen des Coronavirus erkennen: 2019 nahmen die Beamten noch 215 Paaren das Ja-Wort ab (in beiden Jahren kamen jeweils noch drei Nachbeurkundungen von Eheschließungen im Ausland hinzu).

Auf Anfrage teilt die Stadt Herdecke mit, dass acht Paare die für 2020 geplante Trauung komplett absagten, weitere fünf standesamtliche Hochzeiten fanden oder finden später als anvisiert statt. Eines dieser Paare heiratet in den nächsten Tagen, die Eheschließung wurde wegen einer Coronaerkrankung bei den Brautleuten verschoben. "Grund für die Absagen waren die wenigen Gäste, die mitkommen durften bzw. die Hoffnung, dass die Pandemie zu einem späteren Zeitpunkt weitgehend überwunden sein wird", heißt es aus dem Rathaus. Aufgrund der aktuellen Coronasituation seien Eheschließungen wie 2020 weiterhin nur im Trauzimmer des Standesamtes (Zwei-Schwerter-Haus) möglich.

Rückgang auch in Wetter

Auch in Wetter steht derzeit weiterhin nur das Bürgerhaus Villa Vorsteher (in den Sommermonaten 2020 waren Trauungen auch kurzzeitig im Rathaus möglich) bereit. In der Harkortstadt sank die Zahl der Eheschließungen ebenfalls. 100 waren es 2020, 21 weniger als im Vorjahr.

Wegen Corona wollten aber nicht so viele Paare ihre standesamtliche Trauung verschieben. "Das hatten wir so nicht unbedingt erwartet", teilt die Stadt Wetter mit. Mögliche Erklärung: In den Sommermonaten konnten 2020 noch bis zu 24 Gäste bei einer Eheschließung dabei sein. Noch ein Blick auf die Schnapszahl: Am 20.02.2020 heirateten in Herdecke drei Paare, in Wetter war es an Weiberfastnacht ein Paar.

Emilia und Noah beliebte Vornamen

Die Stadt Herdecke hat 2020 zudem 1988 Geburten beurkundet (plus eine Nachbeurkundung eines Kindes, das im Ausland geboren wurde). 2019 registrierte das Amt 1757 Geburten und drei Auslands-Nachbeurkundungen.

Die häufigsten Vornamen: Bei den Mädchen lag mit 17 Nennungen Emilia ganz vorne (gefolgt von Ida), bei den Jungen war in gleicher Anzahl Noah vor Felix am beliebtesten. Die Stadt Wetter machte zu diesen Aspekten keine Angaben.

