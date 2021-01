Werkstatt der Stiftung Volmarstein hält Wirtschaft in Gang

Volmarstein Die Beschäftigten leisten einen wertvollen Beitrag, beispielsweise auch für das Impfzentrum in Ennepetal.

In der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) der Evangelischen Stiftung Volmarstein herrscht geschäftiges Treiben. Kein Wunder, denn die Mitarbeiter dort haben viele Aufträge zu bearbeiten. Nicht zuletzt tragen sie dazu bei, dass die Industrie ihre Produkte auf den Markt bringen kann.

Andreas Barth ist der Leiter der WfbM. Seit acht Jahren sorgt er für einen reibungslosen Ablauf für die rund 265 Beschäftigten, die - wie er sagt - von 80 Köpfen betreut werden. Ziel der Arbeit in der Werkstatt ist es, die Beschäftigten mit den Arbeiten aus dem ersten Arbeitsmarkt vertraut zu machen. "Aus dem Arbeitsleben ins Arbeitsleben", lautet die Devise. "Auf dem normalen Arbeitsmarkt suchen die Arbeitgeber die passenden Angestellten für die Tätigkeiten, wir hingegen suchen die passende Arbeit für unsere Mitarbeiter", erklärt Barth.

Breites Aufgabenspektrum

Wichtig dabei sei es, ein breites Spektrum anzubieten. Das können einfachste Tätigkeiten sein, aber auch komplexe Zusammenhänge werden in der Werkstatt abgebildet. "Das Problem ist, das viele einfache Arbeiten inzwischen ins Ausland verlagert werden oder automatisiert worden sind. Das bedeutet für uns, das wir umdenken müssen und Aufgaben, die reinkommen so zerlegen, dass jeder beschäftigt ist", erläutert Barth das Prinzip.

Beschäftigte identifizieren sich mit den Firmen

Die Aufträge kommen meist von kleinen bis mittelständischen Unternehmen. Aber auch Weltmarktführer sind unter den Kunden. "Unsere Mitarbeiter identifizieren sich mit der Arbeit. Wir haben beispielsweise mal ein Produkt für Abus gefertigt", verrät der Werkstattleiter stolz. "Da haben wir eine Weltkarte aufgehängt und wenn wir die Nachricht bekommen haben, dass ein Produkt, dass wir gebaut haben, beispielsweise nach Australien verkauft wurde, dann haben wir dahin von Volmarstein auf der Weltkarte Fäden gezogen. Darüber haben sich alle Beteiligten immer sehr gefreut", erinnert er sich. Auch für die Hagener Firma Hawker produziert die Werkstatt Teile. "Die Mitarbeiter haben sich sogar eine Fahne der Firma aufgehängt", berichtet Barth.

Keine Dumping-Preise

Wichtig für den diplomierten Wirtschaftsingenieur ist, dass das Kundenportfolio der Werkstatt breit aufgestellt ist. "Wir haben Kunden aus allen möglichen Bereichen, um krisenfest zu sein", so Barth. Die Auftragsannahme erfolgt dabei unter den gleichen Voraussetzungen, wie in der freien Wirtschaft auch. "Wir bekommen eine Anfrage, kalkulieren die Kosten und geben ein Angebot ab. Dabei berücksichtigen wir auch die Zeitvorgabe oder ob es ein Jahreskontingent werden soll, denn viele wissen nicht, dass wir als Werkstatt auch zertifiziert sind und damit den gleichen Regeln unterliegen, wie andere Betriebe was Zeiten, Pünktlichkeit und Ordnung betrifft. Wenn wir die nicht einhalten, müssen auch wir eine Konventionalstrafe zahlen", erläutert Barth. Außerdem legt er Wert darauf, dass es die Arbeit der Werkstatt nicht zu Dumping-Preisen gibt. "Wir wollen anderen Betrieben nicht die Arbeit wegnehmen", erklärt er.

Trennwände für das Impfzentrum

Im Gegenteil, momentan sorgt die Werkstatt sogar dafür, dass andere Betriebe arbeiten können. So erstellen sie beispielsweise Spritzschutzwände, haben Spuckschutze gefertigt und sind beispielsweise an der Fertigung für das Impfzentrum beteiligt. "Wir haben die Anfrage bekommen, ob wir die Trennwände fertigen können. Erst haben wir, wie in den vergangenen Monaten bei solchen Anfragen auch, mit Plexiglas als Material kalkuliert, bis wir erfahren haben, dass sich die Menschen hinter den Wänden zum Teil ja auch ausziehen", erinnert sich Barth und lacht. Also folgte schnell der Materialwechsel und inzwischen sind alle Wände fertig.

Regelmäßige Tests

Die Werkstatt selbst schützt sich durch Gruppeneinteilungen und Test vor dem Corona-Virus. "Wir testen unsere Mitarbeiter zweimal in der Woche, die Beschäftigten einmal. Wir haben zudem mehr Räume für die Produktion hinzugenommen, um die Gruppen besser zu trennen. Das bedeutet allerdings auch eine höhere Belastung für die Betreuer, denn wir brauchen einfach eine höhere Kapazität als wenn alle in einem Raum sind. Wird dann mal ein Betreuer krank, bedeutet das eine Wahnsinnsbelastung für die Mitarbeiter, die sich dann wieder anders aufteilen müssen", berichtet Barth. Er hofft, dass möglichst schnell Impfstoff auch für die Mitarbeiter und Beschäftigten der Werkstatt zur Verfügung steht. "Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, liegt bei den Mitarbeiter bei über 85 Prozent", weiß er.

Werkstatt sucht neue Halle

Die Werkstatt für behinderte Menschen ist derzeit auf der Suche nach einer weiteren Produktionshalle. Sie sollte in der Region Ennepe-Ruhr liegen. 800 bis 1000 Quadratmeter werden benötigt.